Cronos: The New Dawn - Povratak u prošlost za bolju budućnost

Daleko od toga da Bloober Team nije imao zapaženijih naslova, kao što su Layers of Fear ili Blair Witch, no svjetsku slavu prošle im je godine donio remake Silent Hilla 2. Nakon što je ostvario velik uspjeh, sigurni smo da ga mnogi developeri smatraju uzorom zbog načina pristupa takvim projektima, no njegovi autori nisu dugo željeli živjeti na staroj slavi, već su odmah nakon izlaska prebacili sve resurse na dovršetak nove igre, koja je, nimalo iznenađujuće, također survival horor. Na prvi pogled, riječ je o kombinaciji spomenutog remakea i Silent Hilla, s velikom dozom Dead Spacea, što možda ne zvuči sjajno na papiru, ali zahvaljujući uvrštavanju vlastitih ideja, u stvarnosti funkcionira više nego zadovoljavajuće.