Dave the Diver: In the Jungle DLC – Slatkovodne avanture omiljenog ronioca

Koliko nam je drag Dave the Diver najbolje svjedoči činjenica da ga svako malo ponovno zaigramo, makar smo ga davnih dana dovršili. Nisu to neka dugotrajna druženja, ali tu i tamo zaron ili dva, malo večernjeg spremanja jela i briga oko farme sasvim su dovoljni da nam na lice izmame osmijeh. Iako je poznato da developeri iz Mintrocketa već neko vrijeme rade na spin-offu Bancho the Chef, našli su vremena sklepati i prvi veći DLC za Dave the Diver pod nazivom In the Jungle.