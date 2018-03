Dynasty Warriors 9 - Možda neki drugi put

Do sada strogo linearni borilački serijal devetim nastavkom donosi velike promjene igrivosti koje bi nas trebale zadržati u igri na duže vrijeme, ali kako to obično biva, stvarnost je drugačija od planova

INFO Dynasty Warriors 9 Proizvođač/Izdavač Omega Force/Koei Tecmo Games Žanr Borilačka igra Platforme Windows, PS4, Xone

U najavama je otvoreni svijet kojim se krećemo slobodno i odlučujemo o daljnjem napretku zvučao prilično zanimljivo, uzmemo li u obzir da pred sobom imamo borilačku igru. I to ne bilo kakvu, već onu u kojoj nakon naših zamaha dvadesetak neprijatelja leti zrakom dok se na ekranu akcije nadovezuju jedna na drugu gotovo bez prestanka. Čak i uvrštavanje gomile igrivih likova (navodno njih oko devedeset), koji postaju dostupni kako napredujemo kroz priču, nije element koji je lako previdjeti, no što smo Dynasty Warriors 9 igrali duže, to nam se činilo da su developeri više ciljali na kvantitetu umjesto da se posvete boljem poliranju i doradama postojećih komponenti.

Primjerice, upravo ta sloboda kretanja kojom se toliko diče ne donosi ništa uzbudljivo, s obzirom na to da je svaki grad na koji naletimo nalik prethodnom, a i u njima nema nekih posebnih i smislenih radnji za obavljanje. Ne kažemo, svako poglavlje sastoji se od nekolicine velikih bitaka temeljenih na povijesnim predlošcima, što čini osnovu napretka. Sporedne misije, s druge su strane repetitivne, poglavito one koje nam daju zadatak eliminacije određenih protivnika, no nađe se tu i pokoji novi tutorial iz kojeg ćemo izaći bogatiji za novu spoznaju koja će nam omogućiti eliminaciju završnih neprijatelja. Dok se još bavimo otvorenim svijetom, u kojem, srećom, vrlo često možemo koristiti opciju brzog putovanja, recimo da u njemu imamo priliku baviti se lovom i ribolovom, no iskreno, ovo je borilačka igra i tom dijelu smo posvetili vrlo malo vremena te ga smatramo nepotrebnim popunjavanjem praznog prostora.

Sama kampanja, koja je ujedno i jedini način na koji je Dynasty Warriors 9 igriv, kao i svi prethodni nastavci ovog dugotrajnog serijala, vodi nas u priču iz kineske povijesti, smještenu u razdoblje nakon propasti dinastije Han. Iako zanimljiva i laicima, u njoj se zbog velikog broja osoba koje sudjeluju u međuscenama vrlo lako izgubiti i uhvatili smo se kako u jednom trenutku nemamo pojma tko je pred nama i o čemu govori. U početku imamo priliku odabrati jednog od tri ponuđena zapovjednika, nakon čega smo ubrzo dobili pristup novim likovima koji dolaze s defaultnim oružjima, ali igra nam omogućuje da ih zamijenimo onima koja koriste ostali likovi. S jedne strane, svidjela nam se takva sloboda, jer omiljene likove možemo naoružati i koristiti onako kako nam odgovara, no s druge, promjenom kao da gube osobnost i u borbama djeluju neprirodno.

Spomenuti videozapisi koji opisuju priču, kao uostalom općenito grafička podloga, djeluju zastarjelo, kao da igramo na prijašnjoj generaciji konzola, a prebacivanje između filmske i akcijske kvalitete koja nam je ponuđena, nimalo ne pomaže. Filmska, naime, izgleda bolje, ali je i broj sličica u sekundi značajno niži od akcijske koja, pak, donosi grube teksture, no ne i glatku igrivost kakvu očekujemo.

Fanovima serijala i hack’n’slash igara općenito, Dynasty Warriors 9 vjerojatno će se svidjeti zbog konstantne akcije, no iskreno, nama je dosadio nakon nekoliko sati i nismo našli neki razlog zbog kojeg bismo mu se nakon pauze vratili. Ako spadate u prvu skupinu, ipak pričekajte neki popust na kojem će se igra vjerojatno ubrzo naći jer je sedamdeset eura, kolika je bila inicijalna cijena, bez ikakve sumnje debelo previše, a svi ostali je mirne duše mogu preskočiti.