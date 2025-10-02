EA Sports FC 26 – Jedna igra na dva načina

Kao i svake godine u ovo doba, Electronic Arts je izbacio novi nastavak serijala FIFA, odnosno EA Sports FC, koji nas je ugodno iznenadio pomacima u pravom smjeru

EA Sports FC 26 Proizvođač / izdavač EA Canada / Electronic Arts Dojam I mali pomaci čine čuda i daju igri potrebnu svježinu, dok kompetitivni i autentični načini igranja uzdižu ovo izdanje iznad ranijih Platforme PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch

Nogometni serijal FIFA je prije par godina, točnije s izdanjem EA Sports FC 24, zaživio pod novim imenom zbog gubitka službene licence. Iako su neki zlonamjerni jezici govorili da je to kraj ove nogometne franšize i predviđali skoru propast, Electronic Artsu ide više nego dobro.

Ne samo da nemaju jaku konkurenciju — realno gledajući, uopće ne postoji — već su u prošlogodišnjem izdanju bili vidljivi pomaci na bolje, što je dodatno uočljivo i u svježem nastavku, EA Sports FC 26, kojeg igramo već neko vrijeme. Nije tajna da nismo neki preveliki zaljubljenici u Electronic Artsovu viziju i besramnu monetizaciju svega što od igrača mogu naplatiti, no moramo priznati da su nas novim izdanjem prilično iznenadili.

Na prvi pogled, igra je slična prijašnjim nastavcima. Na izbor su nam karijere, s time da su dobile još više opcija i izazova, online igranje i neizostavni Ultimate Team, koji je izdavačima ujedno i najveći izvor prihoda, nesumnjivo mnogo veći od prodaje same igre.

Rasporedi 750 klubova i preko 20.000 igrača dodatno su prilagođeni novoj sezoni, zastupljeno je preko 35 liga s većim naglaskom na ženski nogomet, što je pozitivno, tim više što je već neko vrijeme moguće kombinirati muške i ženske igrače u Ultimate Teamu, koji je pak osnažen novim sezonskim događajima i natjecanjima.

Od promjena konkretne igrivosti, primjetna su poboljšanja umjetne inteligencije, posebice igrača u obrani, kao i samih golmana, koji će se pametnije pozicionirati u odnosu na protivnički napad, što je popraćeno i novim animacijama. Nadalje, kretanje je dodatno ugođeno i bolje odražava pomicanje gljiva na kontroleru, kao i dodavanje i šutiranje uz obavezno tempiranje i određivanje kuta za savršeno precizan udarac.

Sve su to divni dodaci, no najveće novosti vezane su uz pokušaj da se zadovolje dvije glavne skupine igrača: onih koji vole brze utakmice s više golova, gdje do izražaja dolazi njihova umješnost, te onih koji više cijene autentičnost na temelju karakteristika ekipe i uvjeta na terenu.

Iako su i prije postojale razlike između online i offline igranja, tek su u ovom izdanju EA Sports FC-a došle do razine kada su itekako vidljive, i bez obzira kojoj od ranije navedenih skupina pripadali, napokon možete reći da je ovo igra po vašem ukusu. Dok je kompetitivni mod moguće zaigrati i protiv računala, u prvom je redu namijenjen online igranju i Ultimate Teamu. Njegovim izborom same utakmice su daleko dinamičnije, a tempo mnogo brži nego u ranijim izdanjima.

Nasumični događaji koji bi prilikom dodavanja skrenuli putanju lopte, bilo zbog zaostale ispružene noge obrambenog igrača ili udarca u njegovo tijelo, su daleko rjeđi, te su sve akcije trenutne, a iz obrane je moguće prijeći u napad u par sekundi. Tu najviše dolazi do izražaja umješnost igrača koji kontrolira nogometaše na terenu i njegovih odluka, koje se u istom trenu, nakon pritiskanja gumba na kontroleru, provode u djelo.

Autentični način igranja vezan je isključivo uz offline igranje i potpuno je druga priča, a najviše će ga cijeniti oni koji preferiraju simulaciju — nije potpuno realna, ali vrlo je blizu toga. Primjerice, igrivost je mnogo sporija, uz vidljivu promjenu tempa između muških, agresivnijih, i ženskih, pasivnijih timova.

Za razliku od kompetitivnog načina igranja, igrači ne mogu sprintati punom brzinom čitavu utakmicu, već se umaraju, što dovodi do grešaka i propusta koje pametni protivnik može iskoristiti. Lopta se kreće i odbija mnogo realnije, a strateški elementi, poput visine i građe igrača, vremenskih uvjeta i podloge, jednako su važni koliko i pravovremena reakcija nogometnog fana s kontrolerom u rukama.

Igrači koji preferiraju online igranje će svakako pozdraviti dodatnu integraciju igračica u Ultimate Team i manje prigovarati na monetizaciju iza svakog ugla uz dodatak Premium Season Passa, jer su na takav poslovni model već navikli, te ne sumnjamo da su već krenuli sa slaganjem svoje momčadi iz snova.

Osobno, zahvaljujući autentičnom načinu igranja i sitnim (ali bitnim) poboljšanjima igrivosti, EA Sports FC 26 smatramo najvećim napretkom od kada je zamijenio FIFA-u, te vjerojatno ponajboljim izdanjem Electronic Artsovog nogometnog serijala u posljednjih nekoliko godina. Vjerujemo da će takvo mišljenje imati i većina nogometnih fanova koji, osim gledanja susreta na televiziji i uživo, ponekad vole aktivno zaigrati, pa makar i na virtualnim travnjacima.

Igrano na PS5, kod ustupio PlayStation