Forza Horizon 6 – Očekivana zabavnost vjerna duhu serijala

Uistinu je rijetkost da učenik nadmaši učitelja, barem u svijetu videoigara u kojem klonovi ne prolaze baš najbolje. Ipak, kao spin-off ustaljenog serijala Forza Motorsport, tijekom godina je Forza Horizon sve više dobivao na važnosti i u konačnici rezultirao gašenjem starijeg uzora i preobrazbom u novu franšizu. Nije nikakva tajna da je prethodnik, Forza Motorsport, ciljao na igrače fokusirane na realizam i klasično utrkivanje, što su na bolji i daleko realniji način neke konkurentske igre radile mnogo bolje, dok je Horizon ponudio otvoreni svijet, gomilu aktivnosti koje nisu nužno vezane uz zamorne vožnje u krug te arkadnije mehanike, što se više svidjelo širem krugu igrača, pa je Microsoft sasvim logično odlučio odvesti franšizu u tom smjeru.