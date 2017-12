Gran Turismo Sport - Zaokret pod ručnom

INFO Proizvođač/Izdavač Polyphony Digital/Sony Interactive Entertainment Žanr Simulacija vožnje Platforme XOne, PS4.PC

Priznajemo, Gran Turismo 6 prije tri nas je godine u potpunosti oduševio i na neki način razmazio gomilom sadržaja zbog kojih smo ga igrali mjesecima. Koliko smo sati samo utukli u nadograđivanje i otključavanje svojih automobila, ganjali zlatne medalje na svim stazama, i divili se fizikalnim uvjetima na stazama koji su od igrača zahtijevali maksimalnu koncentraciju i doslovno učenje voznih sposobnosti svakog primjerka, a bilo ih je preko tisuću.

Najava novog Gran Turisma, dakako, toplo je pozdravljena, tim više što je to bilo prvo izdanje za PlayStation 4, novu uzdanicu Sonyja, no kako to uglavnom biva s ovim serijalom, razvoj se otegnuo unedogled. To je za fanove predstavljalo manji dio brige; onaj veći ležao je u sufiksu Sport. Naime, punokrvna izdanja imenovana su brojčanim oznakama, a ona sekundarna uglavnom su dobila dodatak Prologue. Iako je GT Sport promoviran kao nastavak primarnog serijala, i izostanak “sedmice” u imenu objašnjavan činjenicom da se radi o zaokretu čitavog serijala, nakon igranja ne možemo se oteti dojmu da nam Polyphony Digital ipak maže oči.

Kako ne bismo odmah počeli s negativnim stvarima, recimo da su osjećaj vožnje, fizika i grafika vrhunski, a autori najavljuju i dodatne sadržaje, kako za solo igranje, tako i za multiplayer, no u trenutačnom stadiju Gran Turismo 5 u najmanju ruku djeluje anemično. Ipak, nema sumnje da su developeri tijekom razvoja GT Sporta imali potpuno drugačiju strategiju od dosadašnjih. Razumijemo, Internet je stabilniji i brži, PS4 je kao konzola još uvijek moćan, a treba opravdati i cijenu PS Plus pretplate, bez koje samo rijetki hitovi omogućuju online multiplayer. Možda pušemo na hladno, ali upravo je ta orijentiranost na multiplayer i, recimo to jasno i glasno, nedostatak single player sadržaja primjetan od samog starta. 150+ automobila naspram gotovo 1.200 jurilica iz prethodnika zvuči smiješno, bez obzira na to što će fanboysi tvrditi da je veća brojka posljedica raznih verzija istog modela, no takvu situaciju imamo i ovdje, a ista je stvar i sa stazama.

Sama struktura kampanje izmijenjena je tako da nemamo više natjecanja podijeljena po razredima, već tri manje grupe scenarija, od kojih je škola vožnje upravo ono što joj ime govori. Track Experiences, pak, donosi scenarije u kojima je cilj dostići zadano vrijeme na određenim segmentima staza, a Mission Challenges najsličniji su izvornoj kampanji i sadrže razne misije, od postizanja maksimalne brzine do punih utrka od nekoliko krugova. Njih, ukupno 64, podijeljeno u osam kategorija, zasigurno će vam oduzeti popriličan broj slobodnih sati, pogotovo ako želite najbolji rezultat, no kad-tad i tom će obliku zabave doći kraj.

Ostaje samo multiplayer zasnovan na sustavu mini natjecanja, u kojem se prvo natječemo za što bolju startnu poziciju i nakon toga protiv ostalih igrača, što u principu jest najbolji oblik zabave. Ne samo da će vas igra ubaciti u partije prema ranijem uspjehu, već i prema stilu vožnje, pa ako ste se ranije nerijetko zalijetali u suparnike, očekujte da će se to i vama sve češće događati. Kako god okrenemo, GT Sport ima vrlina, ali i mana, tako da nabavka ovisi samo o tome koliki ste fan ovog serijala vezanog uz PlayStation.