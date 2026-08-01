Halo: Campaign Evolved – Master Chief u blještavijem oklopu

Bez obzira na to što smo u vrijeme pojave Haloa za Xbox 2001. godine bili posvećeni PC-ju i ganjali nekoliko pucačina, uključujući tada svježi Return to Castle Wolfenstein, svjesni smo utjecaja koji je spomenuti naslov ostavio na razvoj industrije igara. Premda je originalni Halo već doživio jedan remaster koji su vlasnici konzola mogli isprobati 2011., a igrači na PC-ju krajem 2019. godine u sklopu kompilacije Halo: The Master Chief Collection, Xbox Game Studios dao je nalog provjerenom timu Halo Studios da krenu s izradom remakea koji je nedavno pušten u prodaju pod imenom Halo: Campaign Evolved. Prema viđenom tijekom proteklih nekoliko dana druženja s igrom, u konačnici više naginjemo mišljenju da je riječ o još jednom remasteru nego pravom remakeu, iako je vidljivo koliko je truda i programerskih sati u njega uloženo.