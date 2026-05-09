Heroes of Might and Magic: Olden Era — Dašak nostalgije

Popunjen kompletan ruksak i jedna pohabana plastična vrećica od Getroa. S tih desetak kila na sebi, što kućišta što periferije, tristotinjak metara pješke do prijatelja koji, srećom (tj. zahvaljujući dobroj plaći oca), ima dodatni monitor. Kabeli po cijeloj kući, nekoliko kutija pizze, 20 kuna za jednu veliku miješanu, ali četiri plus jedna gratis. Nekoliko boca Cockte, Diablo II, HOMM3 i tako do jutra. Zapravo negdje do 8.30, jer se u 9 prijatelju vraćaju roditelji s mora.