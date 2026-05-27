Necrophosis: Full Consciousness nije za svakoga, ali se teško izbacuje iz glave

Dragonis Games, razvojni studio iza igre Necrophosis: Full Consciousness, od početka je vrlo jasno znao kakve točno igre želi raditi. Horor. I to specifično horor tjeskobne atmosfere u kojima prostor govori više od radnje (odnosno radnju saznajemo pripovijedanjem kroz okoliš). Od The Shorea i njegove VR verzije do Eresysa, studio Aresa Dragonisa uporno se vraća kozmičkom hororu, izobličenim prostorima i nelagodi kao glavnom izražajnom sredstvu. Necrophosis, u tom smislu, djeluje kao logičan, dosad najambiciozniji, nastavak postojećeg horor rukopisa. Ulogu izdavača preuzeo je PQube, iskusan distributer s katalogom koji se već dugo oslanja na japanske i indie naslove, pa Full Consciousness na konzolama prije djeluje kao promišljeno zaokruživanje projekta nego kao puki „novi pokušaj”.