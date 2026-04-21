NUTMEG! — jedan od najzanimljivijih sportskih eksperimenata godine

Nakon kolosalnog uspjeha igre Balatro, roguelite pokera, dobili smo roguelite verzije biljara, potapanja brodova, šaha, pa čak i burzovnog mešetarenja, tako da je bilo samo pitanje vremena kada će se netko dosjetiti napraviti roguelite nogometnu igru. NUTMEG! je jedanaesta Steam igra Sumo Digitala, vrlo iskusnog britanskog razvojnog studija koji je na tržištu videoigara prisutan još od 2003. godine. Ako se i ne sjećate naslova poput Virtua Tennis: World Tour, OutRun 2006, F1 2009, Sumo Digital stoji i iza hitova kao što je LittleBigPlanet 3, a radili su i na Hitman igrama, Hogwarts Legacyju, zadnjem Gears of Waru, te su zaslužni za verzije TOCA-e, Forze Horizon i Paydayja 2 za PSP, Xbox 360, odnosno Switch. Tim je više zanimljivo da je njihova posljednja igra, NUTMEG!, prošla (relativno) ispod radara.