Project CARS 2 - Lagano po gasu

Info Proizvođač/Izdavač Slightly Mad Studios/Bandai Namco Žanr Simulacija vožnje Platforme PC/Xbox One/PS4

Ako do sada niste mogli razlikovati igre koje rade profesionalni razvojni timovi, koji će za novac koji kapa od izdavača sklepati sve što se od njih traži, od onih koje potpisuju entuzijasti i zaljubljenici u vožnju, da iskoristimo trenutačni primjer, zaigrajte Project CARS 2. Riječ je, naime, o pravom malom remek-djelu, u kojem su svaki auto i svaka staza izrađeni do najsitnijih detalja, uključujući njihove karakteristike i obilježja. Čak i najmanje razlike u performansama gotovo identičnih jurilica iz iste kategorije, itekako su primjetne i nije zajamčeno da savladavanjem jednog, automatski postajete profesionalac za drugi automobil, jer svaki ima svoje mušice, skrivene adute i potpuno drugačije ponašanje na stazama.

Project CARS 2 nemoguće je spomenuti bez prethodnika, kojim je ovaj serijal započet od neovisnog razvojnog tima Slightly Mad Studios, zajedno s igračima i zaljubljenicima u motosport koji su im pomagali, kako savjetima i testiranjem igre, tako i financijski kroz crowdfunding kampanju, tijekom koje je skupljeno pet milijuna dolara.

Za razliku od Forze i prethodnog Gran Turisma, koji se hvale enormnim brojem automobila, no u suštini većinu predstavljaju različite varijante određenih modela, Project CARS ugošćuje ih nešto manje od dvjestotinjak, no svaki je rađen prema stvarnom primjeru i unikatan, kako smo već spomenuli. Kako sami developeri kažu, primjerci koji su zastupljeni pomno su probrani kako bi igrače na što realniji način “provezli” kroz devet disciplina i 29 motosport serija natjecanja, koliko ih je pred nama i koja se otključavaju napretkom. Izvornik je imao četrdesetak staza, a nasljednik ih dodaje još dvadeset, uz preko 130 individualnih postavki, od kojih su neke povijesne i u današnjim natjecanjima se ne koriste.

Igračima koji su navikli uhvatiti igraći kontroler i nakon dva kruga pobjeđivati, savjetujemo neka mirne duše preskoče ovaj naslov jer je orijentiran onima koji žele pravu simulaciju, a to im je upravo i pruženo. Počevši od samog uvježbavanja staze pa do utrka za što bolju startnu poziciju, sve je podređeno realizmu, te i svaka, pa čak i najmanja pogreška može odnijeti vrijedne sekunde, ili u gorem slučaju, zavrtjeti vozilo na stazi. Posebno su neugodni dinamički vremenski uvjeti, koji variraju od sunčanih dana i blage kiše, do proloma oblaka i snijega, koji se tijekom natjecanja polako gomila na stazi te zahtijeva prilagodbu vožnje, no daleko od toga da smo tim elementom razočarani.

Igrate li Project CARS 2 na PC-ju, dobra vijest glasi da su autori poboljšali funkcionalnost igraćeg kontrolera te kako vozila ne luduju kao ranije dok igramo s njim, no tek kad smo posudili volan i tako isprobali vožnju, otvorio nam se potpuno novi svijet, iz kojeg smo se teškom mukom otrgnuli. Nažalost, moramo spomenuti kako igra u izvornom obliku stiže i s primjetnim bugovima, poput rušenja, nemogućnosti pokretanja “iz prve”, čudnim skriptama za vozila pod kontrolom računala i još nekim sitnicama koje malčice kvare ukupni dojam, no kao i ranije, sve će to autori u dogledno vrijeme pokrpati. Tražite li pravu simulaciju vožnje, nabavite Project CARS 2.