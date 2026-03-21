Slay the Spire 2 — više od nadogradnje, manje od revolucije

Mega Crit nije studio koji je ugled izgradio na velikom katalogu igara, nego na jednom naslovu koji je vrlo brzo postao referentna točka za cijeli podžanr. Studio su 2017. osnovali Casey Yano i Anthony Giovannetti (u početku i jedina dva člana tima), iako su na prototipu vlastite igre počeli raditi još 2015., a taj će projekt kasnije postati poznat kao Slay the Spire. Kad je igra ušla u program ranog pristupa u studenom 2017., a potom i službeno izašla u siječnju 2019., brzo je postalo jasno da Mega Crit nije napravio samo jednu uspjelu nezavisnu igru. Napravio je naslov koji je spoj kartaške logike i roguelike strukture pretvorio u model koji će kasnije pokušavati slijediti niz drugih igara. Godinama.