Subnautica 2 (early access) - I nedovršen za preporuku

Prva Subnautica je već u programu ranog pristupa predstavila survival žanr na do tada neviđen način, a finalno izdanje samo potvrdilo njen status nesvakidašnje igre. Osjećaj zaranjanja u nepoznato, nepregledan podmorski svijet koji je koliko prekrasan, toliko i opasan te lagani koraci prema rješavanju zagonetne priče svakim uspješnim povratkom u bazu su od Subnautice napravili legendu i priskrbili joj velik broj obožavatelja. Kao i brojni drugi igrači, nismo bili pretjerano impresionirani izdanjem Below Zero koje je ustvari trebalo biti DLC, no zbog količine sadržaja je objavljeno kao spin-off, pa smo svi strpljivo čekali punokrvni nastavak oko kojeg se prošle godine razvila prava drama koja je srećom za igrače, okončana na najbolji mogući način.