Vampyr - Piti krv ili ne, pitanje je sad

Igrači već vrlo dugo nisu dobili priliku zaigrati poštenu igru s vampirima u glavnoj ulozi. Dontnod Entertainment to je odlučio promijeniti, no hoće li njihov pokušaj zadovoljiti ljubitelje tih mračnih bića?

Vampyr Proizvođač/Izdavač Dontnod Entertainment/Focus Home Interactive Žanr RPG Platforme Windows, PS4, Xone

Razvojni tim Dontnod Entertainment svakim je svojim projektom pokušao nešto drugačije. Počeli su akcijskom cyberpunk igrom zvanom Remember Me, zatim su se bacili na epizodičnu avanturu s tinejdžerkom u glavnoj ulozi, poznatu kao Life Is Strange, a novom igrom istražili su 1918. godinu u Londonu, kojim hara španjolska gripa, i u kojoj igrate kao vampir. Njeno je ime jednostavno Vampyr, a kao i u prošloj igri, tim je htio da vaše odluke imaju značajne posljedice na ljude i okolinu u kojoj se nalazite.

No, idemo ipak redom. Vaša su profesija i ime doktor Jonathan Reid i vratili ste se s bojišnica u Francuskoj potkraj Prvog svjetskog rata. Preživjeli ste i netaknuti se vratili u svoj rodni grad London, ali na vašu žalost, sudbina je imala drugačije planove za vas. Pretvoreni ste u vampira u prvim scenama igre, zbog neutažive žeđi za krvlju ubijate svoju sestru i zaklinjete se da ćete pronaći onog tko je zaslužan za vaše novo stanje.

Dontnod je zadržao neke od karakteristika prema kojima prepoznajemo vampire – ne smiju na sunce, ne smiju blizu religioznih simbola i crkava, brzo se regeneriraju, imaju brze reflekse te razne druge sposobnosti. Zbog toga ćete London istraživati isključivo noću i susretati se s njegovim stanovnicima i rješavati probleme. Grad je podijeljen u četiri četvrti, a u svakoj se nalazi po 16 stanovnika, a među njima jedna se osoba izdvaja kao vođa.

Ono što je razvojni tim odlučio riješiti na vrlo zanimljiv način leveliranje su i napredovanje u igri. Za rješavanje glavnih i sporednih misija dobivate nešto iskustva, kao i za davanje lijekova koje ste pripremili za one stanovnike kojima su potrebni. No, ta količina dovoljna vam je samo za jeftine vještine i u terminima vampira, bit ćete poprilično veliki mlakonja. To znači da ako mislite biti dobar Samaritanac i poštivati Hipokratovu zakletvu, velika je mogućnost da ćete umirati mnogo češće nego da pojedete nekoliko ljudi i dobijete ogromnu injekciju iskustva.

Time dolazimo do borbe, jer osim što razgovarate sa stanovnicima u sigurnim dijelovima četvrti, u ostalima se kreću članovi društva Guard of Priwen, kojima je jedina misija istrijebiti sve vampire, a kasnije ćete se susresti s nižom rasom vampira zvanim Skal, kao i punokrvnim vampirima koji zadaju glavobolje. Ne bi bili toliko problematični da borba nije šlampava. Iako se vremenom naviknete na nju, kasnije ćete radije samo protrčati pored neprijatelja nego se baviti njima.

Ako prihvatite taj dio i zanemarite bugove, Vampyr krije hrpu zanimljivih likova i intrigantu priču punu prevrata. Dontnod je solidno spojio akciju i razgovor, a uz pokoju zakrpu, stvari bi trebale sjesti na svoje mjesto. Ljubitelji vampira definitivno će u ovoj igri pronaći ono što su tražili, no oni kojima su bitniji borba i akcija od interakcije s drugim likovima, zabavu će morati potražiti negdje drugdje.