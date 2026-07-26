30 godina Duke Nukema: lista boomer shootera

Kada je 29. siječnja 1996. objavljena shareware verzija Duke Nukema 3D, pucačine iz prvog lica još su se uvelike procjenjivale prema tome koliko uspješno slijede legendarni Doom. Igra 3D Realmsa nije se posve udaljila od te ideje, ali ju je prenijela u prepoznatljive prostore: kina, kafiće, trgovine, ulice i svemirske postaje koje nisu služile samo kao kulise. U njima se moglo razbijati, otvarati skrivene prolaze, roniti, koristiti ventilacijske otvore i tražiti tajne iznad ili ispod naizgled završene razine. I, dakako, plaćati striptizete koje bi se potom pretvorile u naoružane veprove.

Dio identiteta igre, naravno, bio je i sam Duke. Njegova karikaturalni mačo identitet, filmske dosjetke, pop-kulturne reference i grub humor dali su mu osobnost kakvu protagonisti tadašnjih pucačina uglavnom nisu imali. Puna verzija igre stigla je nekoliko mjeseci poslije, 19. travnja 1996., a mi smo vam povodom Dukeovog tridesetog rođendana pripremili ovaj članak.

Duke Nukem 3D High Resolution Pack izvor: hrp.duke4.net

Ovim člankom zato ne želimo ponuditi tek još jednu ljestvicu retro pucačina. Tražimo igre koje mogu izazvati baš onaj osjećaj zbog kojeg se Duke Nukem 3D i dalje pamti: interaktivne prostore, bezobrazluk, širok izbor oružja, staromodni humor, tajne i razine koje se ne stapaju jedna s drugom. Naslove smo zbog toga podijelili u dvije skupine koje se međusobno ne preklapaju. U prvoj su igre koje „najizravnije” nastavljaju Dukeovu tradiciju i obilježja klasičnih „Build pucačina”, dok druga donosi najbolje (ostale) boomer shootere prema njihovim agregiranim ocjenama.

Ocjena kritike preuzeta je s Metacritica za klasike, remastere i dio konzolaških ili PC reizdanja, a s OpenCritica za većinu suvremenih indie igara. Ocjena publike prvenstveno predstavlja postotak pozitivnih korisničkih recenzija na Steamu. Kada postojeća Steam stranica više nije bila reprezentativna ili je stariju verziju zamijenilo novo izdanje, upotrijebljena je Metacriticova ocjena publike pomnožena s deset. Svi su rezultati tako svedeni na ljestvicu od 0 do 100, a konačna agregirana ocjena izračunata je prema omjeru od 55 posto ocjene kritike i 45 posto ocjene publike. Kritici je dana blaga prednost jer su korisnički postoci unutar ovoga žanra često vrlo visoki i međusobno bliski, pa bez takve korekcije nije jednostavno razlikovati vrlo dobre igre od najboljih.

Top 5 „najizravnijih" Dukeovih nasljednika

Izvor: YouTube / Rainyx Games

5. Shadow Warrior Classic Redux

Godina: 2013. | Kritika: 70 | Publika: 88 | Agregat: 78,1

Izvorni Shadow Warrior iz 1997. nastao je na istom Build engineu kao Duke Nukem 3D, ali je njegovu formulu prenio u futuristički Japan i dodatno razradio prostore, vodu, vozila i predmete izrađene od voksela. U ulozi Lo Wanga, bivšeg tjelohranitelja korporacije Zilla, igrač se okreće protiv nekadašnjeg poslodavca nakon što otkrije da prizivanjem demona pokušava zavladati svijetom, probijajući se kroz razine katanom, uzijima, raketnim bacačima i bombama. Širok arsenal, tajne, interaktivno okruženje i brzo izmjenjivanje borbe izbliza i pucanja još uvijek pokazuju koliko je igra ambiciozno nadogradila Dukeovu formulu. Humor zasnovan na seksualnim dosjetkama i azijskim stereotipima ostario je, dakako, loše, no to vrijedi za gomilu naslova iz ovog članka. Classic Redux ostaje praktično izdanje zbog prilagođenih vizuala, moderniziranih kontrola te uključenih ekspanzija Wanton Destruction i Twin Dragon.

Izvor: YouTube / FoxShades

4. POSTAL: Brain Damaged

Godina: 2022. | Kritika: 73 | Publika: 94 | Agregat: 82,5

Eh, famozni kontroverzni serijal POSTAL. Smješten u poremećenu svijest Postal Dudea, ovaj spin-off pretvara njegove strahove, predrasude i opsesije u nadrealne razine prepune grotesknih protivnika i oružja poput sačmarice s kukom za privlačenje. Brzo uklizavanje, skokovi, odbijanje projektila udarcem noge i stalno mijenjanje položaja daju borbi ritam modernog arena shootera, dok raznolike lokacije i inventivan arsenal pokazuju više dizajnerske originalnosti nego većina glavnih nastavaka serijala. Pojedine kritike opravdano zamjeraju neujednačen tempo i humor (prestat ćemo ovo spominjati). Dukeovim se izravnim nasljednikom zato smatra ponajprije zbog bučnog protagonista, vulgarnosti i želje da svaku borbu pretvori u teatralno krvoproliće, a manje zbog strukture razina karakteristične za Build engine.

Izvor: YouTube / Throneful

3. Ion Fury

Godina: 2019. | Kritika: 77 | Publika: 93 | Agregat: 84,2

Izgrađen na moderniziranoj verziji Build enginea, Ion Fury prati stručnjakinju za deaktiviranje bombi Shelly „Bombshell” Harrison (naravno) dok se kroz cyberpunk Neo D.C. probija prema transhumanistu Jadusu Heskelu i njegovoj vojsci kibernetičkih vojnika. Pomno oblikovane, „višesmjerne” razine pune tajni i interaktivnih detalja, precizno kretanje te oružja s alternativnim načinima paljbe čine je najvjernijim suvremenim nastavkom tradicije Duke Nukema. Kampanja je, međutim, dulja nego što razmjerno ograničen izbor protivnika i uglavnom konvencionalan arsenal mogu podnijeti, pa se njezina početna svježina s vremenom donekle istroši. Unatoč tome što prema agregiranoj ocjeni zauzima tek treće mjesto, Ion Fury ostaje najizravnija preporuka igračima kojima kod Duke Nukema 3D najviše nedostaju urbani prostori, istraživanje i osjećaj da se iza gotovo svakog zida krije još jedan prolaz.

Izvor: YouTube /「eMiuaN」

2. Blood: Fresh Supply

Godina: 2019. | Kritika: 82 | Publika: 88 | Agregat: 84,7

Nightdiveov Fresh Supply prilagodio je suvremenim računalima Monolithov Build klasik iz 1997., zajedno s ekspanzijama Plasma Pak i Cryptic Passage, većim rezolucijama, brojem sličica u sekundi te modernim kontrolama. U ulozi uskrsnulog revolveraša Caleba igrač kreće u osvetu protiv demonskog boga Tchernoboga i njegova kulta, prolazeći kroz groblja, karnevale, vlakove i druga mjesta koja spajaju (šund) horor, crni humor i razgranat dizajn razina. Oružja poput signalnog pištolja, dinamita, voodoo-lutke i limenke aerosola svakom sukobu daju drukčiji ritam, dok tajne, zamke i agresivni protivnici potvrđuju zašto se Blood smatra Dukeovim najbližim i najmračnijim rođakom. Težina igre, osobito preciznost neprijatelja i nagli skokovi u zahtjevnosti, mogu djelovati nepravedno, a Fresh Supply nije potpuno vjerno prenio sve pojedinosti izvornika, no kvaliteta mapa, atmosfera i arsenal ostali su dovoljno dobri da ga zadrže pri samom vrhu ove skupine.

Izvor: YouTube / KIRK COLLECTS

1. CULTIC

Godina: 2022. | Kritika: 85 | Publika: 97 | Agregat: 90,4

Samostalni projekt Jasona Smitha iz Jasozz Gamesa prati osramoćenog detektiva koji se nakon buđenja u masovnoj grobnici probija kroz područje pod nadzorom kulta, otkrivajući njegove pokuse s mrtvim tijelima i tajanstvenom silom nazvanom Volja. Premda je izrađen u Unityju, CULTIC izgledom i razgranatim razinama nastavlja tradiciju Blooda i Build pucačina, dok moderna fizika omogućuje postavljanje zamki, bacanje predmeta, uklizavanje i vrlo različite pristupe borbi. Kritike posebno izdvajaju odličan osjećaj pri korištenju oružja, izvrstan dizajn prostora, interaktivne detalje i sposobnost igre da između velikih okršaja stvori uvjerljivu (horor) napetost. Agregirane ocjene zato ga postavljaju na vrh ove ljestvice, iako Ion Fury ostaje izravniji nasljednik Duke Nukema 3D: CULTIC njegovu tradiciju preuzima posredno, kroz „mračniju” liniju Blooda.

Izvan ove petorke ostao je, među ostalima, Phantom Fury, izravni nastavak svijeta Ion Furyja i najočitija suvremena poveznica 3D Realmsa s Dukeovom tradicijom. Premda mu podrijetlo daje snažan razlog za uvrštavanje, neujednačen dizajn i znatno slabiji ukupni dojam od prethodnika spustili su ga ispod praga ove liste, kao i ostale naslove čija je agregirana ocjena niža od one koju imaju ovdje izdvojene igre.

Najbolji (ostali) boomer shooteri

Izvor: YouTube / FoxShades

5. AMID EVIL

Godina: 2019. | Kritika: 87 | Publika: 93 | Agregat: 89,7

Razvijen u studiju Indefatigable i objavljen pod okriljem New Blood Interactivea, AMID EVIL vraća se fantastičnoj tradiciji Heretica i Hexena: nekada proglašen heretikom, protagonist postaje izabranik koji mora povratiti sveta oružja i osloboditi drevne zemlje. Sedam vizualno i prostorno različitih epizoda, nelinearne razine pune tajni te arsenal mačeva, čarobnih štapova i trozubaca daju mu specifičan identitet, udaljen od tipičnih imitacija devedesetih.

Izvor: YouTube / Rubhen925

4. Turbo Overkill

Godina: 2023. | Kritika: 88 | Publika: 94 | Agregat: 90,7

Johnny Turbo, kiborg s motornom pilom ugrađenom u nogu, vraća se u rodni grad Paradise kako bi zaustavio odmetnutu umjetnu inteligenciju Syn, ali i pretekao druge plaćenike koji žele (istu) nagradu. Trčanje po zidovima, dvostruki skokovi, kuka za hvatanje i usporavanje vremena, zajedno s velikim arsenalom i nadogradnjama, stapaju se u borbe koje neprestano potiču igrače na brzo donošenje odluka, improvizaciju i kombiniranje sposobnosti igrivog lika. Kritike su posebno hvalile oružja, raznovrsne razine i lakoću kojom igra spaja mehanike klasičnih pucačina s kretanjem preuzetim iz novijih naslova. Kampanja ipak traje dulje nego što njezin visoki intenzitet može podnijeti, ali ni zamor u završnim dionicama ne umanjuje činjenicu da je riječ o jednoj od najambicioznijih i najbolje izvedenih modernih nadogradnji žanra.

Izvor: YouTube / Game channel MAZAVS

3. Quake II Enhanced

Godina: 2023. | Kritika: 89 | Publika: 94 | Agregat: 91,2

Nightdiveovo prošireno izdanje modernizira klasik id Softwarea iz 1997., u kojem preživjeli marinac nakon neuspjele invazije na Stroggos mora proći kroz neprijateljska postrojenja i onesposobiti ratni stroj izvanzemaljskih kiborga. Uz poboljšanu umjetnu inteligenciju, animacije, osvjetljenje i podršku za veće rezolucije, paket sadrži obje izvorne ekspanzije, preradu konzolaškog Quakea II 64 te novu kampanju Call of the Machine studija MachineGames. Kritike su posebno pohvalile količinu sadržaja, brzinu borbe i način na koji su poboljšanja učinila igru pristupačnijom, dok jednolična (smeđa) postrojenja, povremeno vraćanje kroz razine i dio ostarjelog arsenala i dalje otkrivaju ograničenja izvornika iz suvremene perspektive.

Izvor: YouTube / The Game Archivist

2. MULLET MADJACK

Godina: 2024. | Kritika: 88 | Publika: 97 | Agregat: 92,1

U budućnosti u kojoj su ljudi u suživotu s internetom i svakih deset sekundi trebaju novu dozu dopamina, Jack Banhammer kreće kroz neboder pun robotskih milijardera kako bi spasio otetu influencericu. Vrijeme ovdje zamjenjuje zdravlje, pa svako ubojstvo, egzekucija ili razbijeni automat sa sokovima produžuje život i tjera igrača da bez zastoja povezuje pucanje, klizanje, udarce i izbor nadogradnji. Kritike su posebno hvalile zaraznu igraću petlju, upečatljivu estetiku animea iz osamdesetih i devedesetih te način na koji se glazba, slika i tempo stapaju u rijetko dosljednu cjelinu.

Izvor: YouTube / Old Skool Pooley Gaming

1. DUSK

Godina: 2018. | Kritika: 89 | Publika: 97 | Agregat: 92,6

Nakon što se probudi obješen o mesarsku kuku, neimenovani protagonist u trima se epizodama probija kroz američku provinciju, podzemne komplekse i sve neobičnija mjesta puna sektaša, opsjednutih vojnika i nadnaravnih bića. Brzo kretanje, precizno pucanje, pažljivo dizajnirane razine, brojni skriveni prostori i postupno mijenjanje okruženja omogućuju mu da preuzme utjecaje Quakea, Dooma i Blooda bez svođenja na puku imitaciju. Kritike su posebno izdvojile izvrsno usklađene kontrole, podjednako dobru borbu i istraživanje te horor atmosferu, dok se među rijetkim zamjerkama pojavljuju razmjerno konvencionalan arsenal i estetika koja namjerno ostaje gruba.

Granica od pet mjesta ostavila je izvan ljestvice nekoliko igara koje bez problema zaslužuju preporuku. HROT je sa suhim humorom, češkom socijalističkom arhitekturom i pristupom nadahnutim ranim Quakeom završio odmah ispod AMID EVIL-a, dok Quake Remastered ostaje izvrsno obnovljena verzija jednog od temelja potpuno trodimenzionalnih pucačina. Vrijedi izdvojiti i Prodeus, koji modernu tehnologiju spaja s Doomovim tempom i pikseliziranom estetikom, te PowerSlave Exhumed, neobičnu kombinaciju pucačine i metroidvanije smještenu u međusobno povezane egipatske prostore. Za igrače kojima su borba i osjećaj pri korištenju oružja važniji od istraživanja dobri su izbori i Nightmare Reaper te Warhammer 40,000: Boltgun.

Poseban spomen ipak zaslužuje hrvatski Serious Sam, odnosno Serious Sam HD: The First Encounter iz 2009., koji je s agregiranom ocjenom 88,8 ostao vrlo blizu glavnoj petorci. Riječ je o vizualno obnovljenom izdanju Croteamove igre iz 2001., naslova koji je zagrebačkom studiju donio međunarodnu prepoznatljivost i pokazao da se krajem razdoblja obilježenog sporijim, narativno vođenim pucačinama još uvijek može uspjeti s gotovo potpuno ogoljenom akcijom. U nastavku se nalazi tablica s proširenim izborom, odnosno lista najboljih 20.

Najbolji (ostali) boomer shooteri Br. Ime igre Godina Ukupna ocjena 1 DUSK 2018. 92,6 2 MULLET MADJACK 2024. 92,1 3 Quake II Enhanced 2023. 91,2 4 Turbo Overkill 2023. 90,7 5 AMID EVIL 2019. 89,7 6 HROT 2023. 88,8 Serious Sam HD: The First Encounter 2009. 88,8 8 Quake Remastered 2021. 87,8 9 Prodeus 2022. 86,5 10 PowerSlave Exhumed 2022. 85 11 Nightmare Reaper 2022. 83,1 12 Warhammer 40,000: Boltgun 2023. 82,3 13 Project Warlock 2018. 81,5 14 SPRAWL 2023. 80,4 Viscerafest 2025. 80,4 16 Forgive Me Father 2 2024. 80,3 17 Dread Templar 2023. 78,6 18 Turok 3: Shadow of Oblivion Remastered 2023. 77,8 19 Forgive Me Father 2022. 77,3 20 Turok 2: Seeds of Evil Remastered 2017. 76,2

Izvan strogo rangiranog izbora ostale su i igre koje je teže izravno uspoređivati s na listama navedenim igrama. Selaco je još u ranom pristupu, dok se Deadlink zbog roguelite strukture i Warstride Challenges zbog usmjerenosti na kratke izazove, brzinu i rezultate nalaze na rubu zadane definicije. Zortch je zanimljiv manji projekt s vrlo dobrom reputacijom među ljubiteljima žanra, ali s premalo recenzija za ravnopravno rangiranje.

Cijeli žanr pritom se ne može svesti na komercijalna izdanja. Brutal Doom radikalno je promijenio osjećaj pri korištenju oružja, reakcije protivnika i količinu nasilja u izvornom Doomu, dok je Ashes 2063 izrastao u opsežnu postapokaliptičnu preobrazbu igre. Hedon Bloodrite pokazuje kako projekt nastao u zajednici može prerasti u samostalnu komercijalnu igru, a Total Chaos koliko se daleko tehnička i kreativna osnova Dooma može udaljiti od klasične pucačine i približiti survival hororu. Takvi projekti potvrđuju da se razvoj boomer shootera ne odvija samo unutar studija i izdavačkih kuća, već i u zajednicama koje stare alate već desetljećima prilagođavaju novim idejama.

Trideset godina nakon Duke Nukema 3D, ne postoji jedna igra koja u potpunosti ponavlja sve ono zbog čega je Duke ostao zapamćen. Ion Fury najbolje prenosi njegove urbane prostore, tajne i tradiciju Build enginea, CULTIC tu osnovu pretvara u mračniju i sustavno razrađeniju pucačinu, dok DUSK nudi najpotpuniji primjer novoga vala žanra. MULLET MADJACK i POSTAL: Brain Damaged čuvaju bezobrazniji nastup, a Turbo Overkill i Serious Sam pokazuju koliko se formula može ubrzati bez gubitka koherentnosti.