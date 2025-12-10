Activision odustaje od uzastopnih izdanja istih serijala franšize Call of Duty

Nije nikakva tajna da je Call of Duty: Black Ops 7 debelo podbacio, što je i glavni razlog zbog kojeg će Activision svake godine objavljivati nastavke različitih serijala

Da stvari nisu izgledale dobro za Call of Duty: Black Ops 7 bilo je vidljivo još tijekom otvorenog beta testiranja i slabog interesa igrača, što je, kako smo svojevremeno pisali, dodatno potvrđeno izlaskom finalnog izdanja. Naravno da Activision nije zadovoljan prodajnim rezultatima, pa su najavili promjenu poslovne politike na način da dvije godine zaredom nećemo dobivati nastavke istih serijala, već će svaki biti smješten u drugačije okruženje.

Prisjetimo se, 2023. godine zaigrali smo obnovljeno izdanje Modern Warfarea 2, da bismo godinu kasnije dobili novu verziju Modern Warfarea 3. Prošle smo godine pak igrali Black Ops 6, da bi ove stigao njegov direktni nastavak Black Ops 7.

Zbog takvog rasporeda, svaki direktni nastavak predstavio je premalo inovacija, što potvrđuju i reakcije igrača kojima je već i novi CoD svake godine bio previše. Zbog toga je jučerašnja objava na službenom blogu sasvim logičan potez developera. U njoj kažu da je praksa istih serijala zaredom stvar prošlosti, što će im omogućiti stvaranje „apsolutno unikatnih iskustava svake godine“, te da će inovacije biti svrsishodne i znakovite, umjesto da nastavci izgledaju kao manje nadogradnje.

Autori vjeruju da su najbolji dani za Call of Duty tek pred njima, a što nam to „neviđeno“ pripremaju za iduću godinu, doznat ćemo u dogledno vrijeme.U međuvremenu, spomenimo kako se idućeg tjedna oni koje zanima što je to dobroga u Black Opsu 7, a što je pošlo po zlu, mogu priključiti besplatnom isprobavanju multiplayer i Zombies načina igranja