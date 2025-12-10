Activision odustaje od uzastopnih izdanja istih serijala franšize Call of Duty

Nije nikakva tajna da je Call of Duty: Black Ops 7 debelo podbacio, što je i glavni razlog zbog kojeg će Activision svake godine objavljivati nastavke različitih serijala

Damir Radešić srijeda, 10. prosinca 2025. u 10:00

Da stvari nisu izgledale dobro za Call of Duty: Black Ops 7 bilo je vidljivo još tijekom otvorenog beta testiranja i slabog interesa igrača, što je, kako smo svojevremeno pisali, dodatno potvrđeno izlaskom finalnog izdanja. Naravno da Activision nije zadovoljan prodajnim rezultatima, pa su najavili promjenu poslovne politike na način da dvije godine zaredom nećemo dobivati nastavke istih serijala, već će svaki biti smješten u drugačije okruženje.

Prisjetimo se, 2023. godine zaigrali smo obnovljeno izdanje Modern Warfarea 2, da bismo godinu kasnije dobili novu verziju Modern Warfarea 3. Prošle smo godine pak igrali Black Ops 6, da bi ove stigao njegov direktni nastavak Black Ops 7.

Zbog takvog rasporeda, svaki direktni nastavak predstavio je premalo inovacija, što potvrđuju i reakcije igrača kojima je već i novi CoD svake godine bio previše. Zbog toga je jučerašnja objava na službenom blogu sasvim logičan potez developera. U njoj kažu da je praksa istih serijala zaredom stvar prošlosti, što će im omogućiti stvaranje „apsolutno unikatnih iskustava svake godine“, te da će inovacije biti svrsishodne i znakovite, umjesto da nastavci izgledaju kao manje nadogradnje.

Autori vjeruju da su najbolji dani za Call of Duty tek pred njima, a što nam to „neviđeno“ pripremaju za iduću godinu, doznat ćemo u dogledno vrijeme.U međuvremenu, spomenimo kako se idućeg tjedna oni koje zanima što je to dobroga u Black Opsu 7, a što je pošlo po zlu, mogu priključiti besplatnom isprobavanju multiplayer i Zombies načina igranja



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi