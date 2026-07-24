Aliens: Fireteam Elite 2 izlazi krajem kolovoza

Iako smo Aliens: Fireteam Elite proglasili osrednjim ostvarenjem, iznenadilo nas je kada smo, bacivši pogled na naš osvrt iz tog doba, shvatili da je od našeg druženja s ovom kooperativnom pucačinom prošlo gotovo pet godina.

S obzirom na to da još pamtimo neke scene u kojima smo se mukotrpno s Borghesiom i SystemShockom probijali kroz tunele prepune ksenomorfa i vrištali vapeći za spasom, priznajemo da je ovo jedna od rijetkih igara koja nam je nakon toliko vremena uopće ostala u pamćenju, što, dakako, može zahvaliti zabavnom kooperativnom igranju.

Stoga ne čudi da je ekipa Cold Iron Studiosa odlučila prionuti izradi nastavka uz financijsku pomoć izdavačke kuće Daybreak Game Company te u njemu još više staviti naglasak upravo na takav način igranja. Naime, dok smo u prethodniku napredovali s maksimalno dva prijatelja, Aliens: Fireteam Elite 2 omogućava četveročlane timove, što će svakako biti dobrodošla pomoć s obzirom na to da su najavljeni još brojniji i opasniji protivnici.

Kao velika novost spominje se i dodatna klasa koja nije strogo definirana, već igračima omogućava kombiniranje sposobnosti ostalih specijalizacija kako bi stvorili vlastitog ultimativnog marinca.

Uz kampanju koja je, dakako, igriva solo uz botove, što se u prethodniku nije pokazalo kao najsretnije rješenje, kao i kooperativno, što je, kako smo spomenuli, i osnovni način igranja, developeri su najavili poseban Horde mod, odnosno najezdu protivnika u valovima, a cilj je izdržati što dulje.

Za takvo igranje kreirane su posebne mape i navodno će od igrača zahtijevati maksimalnu koncentraciju i koordinaciju, a sve to moći ćemo provjeriti 25. kolovoza ove godine, za kada je jučer najavljen izlazak.