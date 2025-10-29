Amazon prestaje s razvojem MMO-a i gasi New World: Aeternum

Agresivni ulazak Amazona u MMO vode dobio je neočekivanu završnicu najavom restrukturiranja tvrtke, koja će pogoditi i developere i igrače New Worlda

Amazon je najavio novu reorganizaciju poslovanja prema kojoj će otkaze dobiti 14.000 radnika, a promjene će se odraziti i na plan poslovanja. Prema navedenom, donesena je „teška odluka o zaustavljanju razvoja nekoliko visokobudžetnih igara“, pri čemu su se na udaru posebno našli MMO naslovi.

Amazon je prije nekoliko godina vrlo agresivno krenuo u osvajanje tržišta, no od svih velikih najava vezanih uz MMO-e, jedino je New World: Aeternum polučio određeni uspjeh. Iako nije riječ o nekoj neviđenoj senzaciji, prema statistikama portala SteamDB, trenutni maksimum istovremenih igrača u proteklih mjesec dana iznosi oko 50.000 igrača.

Valja nadodati da je porast s godišnjeg prosjeka od desetak tisuća avanturista u isto vrijeme narastao na spomenutu brojku zahvaljujući posljednjoj nadogradnji Nightheaven i pokretanju 10. sezone, te da statistike vrijede samo za igrače koji igraju na PC-ju putem Steama.

Prema brojkama, to uopće ne zvuči loše, no prema objavi Amazona, „nakon četiri godine stalnih nadogradnji i izlaska na konzolama, došli su do točke kada je postalo neisplativo nastaviti podržavati igru razvojem novih sadržaja“. Drugim riječima, Nightheaven i 10. sezona predstavljaju posljednji svježi sadržaj implementiran u New World: Aeternum.

Prema obećanju, serveri bi trebali ostati aktivni tijekom iduće godine i Amazon će ih održavati nužnim zakrpama po potrebi, no budućnost svakako nije svjetla. Začuđuje da je nakon ove objave igra i dalje u prodaji za konzole i PC putem Amazona, dok je sa Steama povučena iz prodaje, te da igrači i dalje mogu kupovati virtualne zlatnike za stvarni novac. No, za nabavku MMO-a bez budućnosti i svježih sadržaja – suludo je o tome uopće razmišljati.