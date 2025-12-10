Battlefield 6 dobio veliko ažuriranje: Stigla Zimska ofenziva s hrpom novosti
Novo ažuriranje za Battlefield 6, "Zimska ofenziva", donosi novu mapu, oružja i ključna poboljšanja igranja. Saznajte sve o zakrpi 1.1.3.0 i što vas čeka na bojnom polju
Dva mjeseca nakon izlaska, čini se da Battlefield 6 i dalje drži pozornost igrača. Prema pisanju portala EXPRESS, više od 140 tisuća igrača svakodnevno se prijavljuje samo na Steamu, uz vjerojatno tisuće drugih na konzolama PS5 i Xbox Series X|S. Dio uspjeha leži u odličnom stanju u kojem je igra lansirana, no developer Battlefield Studios neprestano podgrijava zanimanje igrača redovitim dodavanjem novog sadržaja. Najnoviji paket novosti stigao je 9. prosinca.
Ažuriranje pod nazivom "Winter Offensive" (Zimska ofenziva) donosi niz dobrodošlih promjena za Battlefield 6 i njegov RedSec Battle Royale mod. Igrače očekuju nova, vremenski ograničena mapa i mod, novo melee oružje te brojna manja poboljšanja samog igranja. Tu je i potpuno novi Battle Pass za sve one koji žele zaraditi sezonske nagrade.
Ažuriranje je 'teško' 10.2 GB.
U nastavku donosimo pregled najvažnijih promjena koje stižu u zakrpi 1.1.3.0.
Glavne promjene u ažuriranju 1.1.3.0
- Poboljšana registracija pogodaka: Unaprijeđena je preciznost u situacijama koje su se prije činile nepouzdanima, poput brzog ciljanja, pucanja prije potpunog zuma te borbi izbliza s velikim brojem igrača. Udarci metaka sada su predvidljiviji, a povratna informacija o nanesenoj šteti jasnija.
- Bolja vidljivost vojnika izbliza: Pojačano je osvjetljenje likova i poboljšane su animacije puzanja kako bi se vojnici jasnije isticali u okruženjima s niskim kontrastom ili vizualno pretrpanim scenama.
- Poboljšano rukovanje oružjem: Riješeni su problemi s ponašanjem prvog metka, interakcijom trzaja i poravnavanjem dodataka, čineći oružja stabilnijima i predvidljivijima tijekom pucnjave.
- Pouzdaniji gadgeti: Ažuriranja za LWCMS prijenosni minobacač, torbicu za opskrbu, dimnu zavjesu i alate za kretanje osiguravaju njihovo dosljedno ponašanje i jasniju povratnu informaciju.
- Jasnija interakcija s vozilima: Ispravljeni su problemi s zonama oštećenja, preklapanjem HUD-a, nišanima na sjedalima i ponašanjem kamere, čineći igranje s vozilima stabilnijim i za vozače i za putnike.
- Ažurirani layouti za modove Breakthrough i Rush: Na više mapa promijenjen je raspored kako bi se poboljšala ravnoteža između napadača i branitelja, optimizirao tijek borbe po sektorima i prilagodila distribucija vozila na temelju podataka o ishodima mečeva i povratnih informacija igrača.
- Značajna poboljšanja zvuka: Odrađena je široka revizija zvuka radi bolje čitljivosti borbe. To uključuje jasnije korake i zvukove kretanja, pouzdaniju zvučnu signalizaciju probijanja oklopa te fino podešavanje niza drugih ključnih zvukova u igri.