Battlefield 6 dobio veliko ažuriranje: Stigla Zimska ofenziva s hrpom novosti

Novo ažuriranje za Battlefield 6, "Zimska ofenziva", donosi novu mapu, oružja i ključna poboljšanja igranja. Saznajte sve o zakrpi 1.1.3.0 i što vas čeka na bojnom polju

Dva mjeseca nakon izlaska, čini se da Battlefield 6 i dalje drži pozornost igrača. Prema pisanju portala EXPRESS, više od 140 tisuća igrača svakodnevno se prijavljuje samo na Steamu, uz vjerojatno tisuće drugih na konzolama PS5 i Xbox Series X|S. Dio uspjeha leži u odličnom stanju u kojem je igra lansirana, no developer Battlefield Studios neprestano podgrijava zanimanje igrača redovitim dodavanjem novog sadržaja. Najnoviji paket novosti stigao je 9. prosinca.

Ažuriranje pod nazivom "Winter Offensive" (Zimska ofenziva) donosi niz dobrodošlih promjena za Battlefield 6 i njegov RedSec Battle Royale mod. Igrače očekuju nova, vremenski ograničena mapa i mod, novo melee oružje te brojna manja poboljšanja samog igranja. Tu je i potpuno novi Battle Pass za sve one koji žele zaraditi sezonske nagrade.

Ažuriranje je 'teško' 10.2 GB.

U nastavku donosimo pregled najvažnijih promjena koje stižu u zakrpi 1.1.3.0.

Glavne promjene u ažuriranju 1.1.3.0