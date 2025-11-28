Benedict Cumberbatch je ovogodišnji blagdanski ambasador World of Tanks

Najuzbudljivije razdoblje za igrače World of Tanksa započelo je predstavljanjem šaljivog promotivnog videa i ovogodišnjeg ambasadora Benedicta Cumberbatcha

Damir Radešić petak, 28. studenog 2025. u 14:42

U besplatnom arkadnom MMO-u World of Tanks uskoro počinje vrijeme proslava, poklona i velikih nagrada. Ove godine proslavljeni britanski glumac Benedict Cumberbatch pridružuje se kao službeni ambasador World of Tanks Holiday Opsa 2026. Ovaj događaj traje od 5. prosinca do 12. siječnja iduće godine, a igrači će moći osvojiti ekskluzivne nagrade, uključujući Cumberbatcha kao tenkovskog zapovjednika, zajedno s izvornim glasom.

Povodom svog premijernog gostovanja u igri, Cumberbatch je izjavio kako je uzbuđen svojom ulogom u Wargamingovoj igri. „To je igra koja veliča strategiju, timski rad i razmišljanje unaprijed. Uistinu sam uživao u suradnji s timom i donošenjem novog ozračja u taj svijet – zajedno s malo prazničkog duha. Svim igračima želim fantastičnu blagdansku sezonu“, nadodao je glumac.

Dakako, ova najava popraćena je kratkim promotivnim videom u kojem Cumberbatch kao dosjetljivi i pomalo ekscentrični terapeut pomaže sramežljivom Sebastianu suočiti se sa strahovima upoznavanja s djevojkom uz pomoć pametnih, nestandardnih vježbi. Kao i prošle godine, uz ambasadora u videu se pojavljuju i neki poznati streameri kao što su Dakillzor i Skill4ltu, a dodatne detalje o Holiday Opsu 2026, zajedno sa sadržajem uvijek poželjnih kutija, doznat ćemo u danima koji slijede.



