BioWare objavio detalje za prvi Anthem demo

Nova igra iza koje stoji (za neke posrnuli) razvojni tim BioWare stiže za mjesec dana, odnosno manje za one koji plaćaju mjesečnu pretplatu na Originu ili vjeruju da će igra biti dobra, pa su je već sada kupili. Anthem je znanstveno-fantastična akcijska igra s pogledom iz trećeg lica koja ima i RPG elemente, a mnogi je uspoređuju s Destinyjem, Warframeom ili čak serijalom Borderlands.

Koliko je to točno igrači će moći saznati već u petak, kada će postati dostupan prvi demo. VIP demo, kako ga je EA nazvao, bit će dostupan za PC, PlayStation 4 i Xbox One. PS4 igrači mogu ga zaigrati samo ako su odradili predbilježbe, dok PC i Xbox One igrači mogu birati između EA/Origin Access pretplate (osnovne ili Premier) ili kupiti igru. Točne instrukcije za sve tri platforme možete proučiti ovdje.

Svaki igrač koji preuzme VIP demo dobit će još tri koda koja može po želji proslijediti prijateljima. Uvjet je da igru pokrenete barem jednom, odaberete Refer a Friend opciju, poveznicu zatim pošaljete prijatelju koji će dobiti upute za preuzimanje. Opcija vrijedi za bilo koju platformu, tako da možete birati na kojem sustavu želite igrati.

Budući da će demo trajati od petka do ponedjeljka, EA je omogućio preuzimanje od danas. Verzija za konzole ima 26 gigabajta, dok ćete na računalima morati preuzeti 44 gigabajta. Može ga preuzeti bilo tko, ali vam za igranje treba kod. VIP demo započinje u petak, 25. siječnja u 18 sati i traje do ponedjeljka, 28. siječnja u 3 sata. Čak i ako ne plaćate pretplatu i nemate namjeru kupovati igru prije nego što veći broj igrača i kritičara objavi svoje dojmove, možete klijent preuzeti sada kako biste mogli zaigrati demo verziju koja će biti dostupna svima od 1. veljače do 4. veljače.

Sada dolazimo do sadržaja kojeg će demo verzija imati. Nekoliko članova BioWarea (Casey Hudson, Mike Darrah, Mike Gamble) je do sada objavljivala informacije o igri, a ova verzija će se prilično razlikovati od konačne. Za početak, svi igrači su odmah level 10 i ubacit će vas negdje u sredinu priče. Moći ćete skupljati XP do levela 15, Javelini, odnosno mehanizirana odijela koje služe kao klase, bit će solidno opremljeni - svi kreću s Ranger klasom i kasnije mogu otključati još jednu po izboru. Bit će dostupna jedna misija koja je vezana uz kampanju, posjetit ćete glavnu bazu Fort Tarsis i moći istražiti dio svijeta kroz Free Play mod nakon što završite s glavnim dijelom.

Samo leveliranje bit će brže nego u konačnoj verziji, dobivat ćete i više nagrada na kraju obavljenih misija i demo će biti drugačije balansiran kako biste dobili dobar presjek onoga što će Anthem ponuditi. Sve što napravite kroz VIP demo prenosi se u demo koji će biti dostupan svim igračima početkom veljače, ali nakon toga se sve briše. Budući da za igranje morate biti stalno povezani na internet, za konzole vam treba PlayStation Plus, odnosno Xbox Live Gold pretplata za obje demo verzije, dok na PC-u ne morate ništa dodatno plaćati.

Anthem izlazi za PC, PlayStation 4 i Xbox One 22. veljače, odnosno 15. veljače (uz četiri druge AAA igre) za Origin/EA Access Premier pretplatnike ili igrače koji su odradili predbilježbe. Iako su brojni igrači skeptični, barem će se kroz ove dvije demo verzije moći sami uvjeriti da li je BioWare napravio nešto u čemu će uživati ili će pronaći zabavu u nekom drugom fiktivnom svijetu. Sve informacije koje su do sada o igri objavljene možete pronaći na službenim stranicama, dok na BioWareovom blogu možete pronaći objave koje su više vezane uz sam razvoj igre.