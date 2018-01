BioWare sve nade polaže u Anthem, ali će zato igra izaći kasnije

BioWare se proteklih godina nije previše usrećio. Iako je Dragon Age: Inquisition dobio odlične ocjene od kritičara, igrači nisu bili baš oduševljeni smjerom u kojem je taj RPG serijal otišao. Kampanja za jednog igrača bila je solidna, no razvojni je tim zbog EA-ja morao ubaciti multiplayer mod koji je imao mikrotransakcije.

Mnogo je gore prošao Mass Effect: Andromeda koji je, osim što je bio odgođen nekoliko puta i imao problematičan razvoj, razočarao i kritičare i igrače u toj mjeri da je EA zatvorio BioWareov studio u Montrealu, ljude prebacio u EA Motive i stavio cijeli serijal na led.

Zbog svega toga, a i nedavnih problema kojih EA ima u javnosti zbog Star Wars Battlefronta II i cijelog debakla s mikrotransakcijama, oni koji su ostali raditi u BioWareu lagano strepe oko potpuno novog IP-a zvanog Anthem. Prema izvještaju kojeg je objavio Kotaku, igra vjerojatno neće biti spremna za planirani izlazak u jesenskim mjesecima ove godine, već je izlazak navodno pomaknut na proljeće 2019. godine.

Ono što u izvještaju stoji je da preostali BioWareovi timovi u Edmontonu i Austinu, osim manjih grupa koji se bave održavanjem Star Wars: The Old Republica i onih koji su dobili zadatak planiranja novog Dragon Agea, punom parom rade na Anthemu, no kako su zbog nedavnih događanja istovremeno uzbuđeni i nervozni.

Članovi tima koji su komentirali razvoj ostali su naravno anonimni, no smatraju kako im je Anthem posljednja šansa te ako prodajni rezultati ne ispune očekivanja koja EA ima njihov će studio izgledati mnogo drugačije. Kako se radi o igri koja bi trebala konkurirati Destinyju 2 (o kojem se također posljednjih dana priča poprilično negativno), veoma je važno da naprave igru koja će biti stabilna čim izađe kako bi privukla što veći broj igrača koji će je dugo igrati.

Kako je EA-ju to postala politika sa svim igrama - da igračima one budu dugotrajna investicija - nakon problema s podosta gramzivom implementacijom mikrotransakcija, izgleda da će morati malo bolje razmisliti o najboljem modelu. Navodno će Anthem imati samo kozmetičke dodatke, no to se uvijek može promijeniti. Osim toga, članovi tima se boje uradaka koje popularni YouTuberi objavljuju i koji prema njihovom mišljenju šire dezinformacije i negativne komentare uz sve što EA napravi, a to ima negativan efekt na radnu atmosferu u cijelom timu.

Anthem je predstavljen kao kooperativni multiplayer akcijski RPG (koji se može igrati i solo) u kojem igrači preuzimaju ulogu Freelancera. Njihova je zadatak istraživanje svijeta u posebnim odijelima koja onima kojih ih nose daju posebne moći i mogućnost upravljanja jedinstvenim oružjem, a dok istražujete borit ćete se protiv ljudi i beštija. Igra je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a sve što je BioWare dosad objavio nalazi se na službenim stranicama.