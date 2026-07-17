Bungie idući tjedan kreće s testiranjem PvE načina igranja u Marathonu
Testiranje PvE moda Vault Breaker trajat će dva tjedna i, ukoliko sve prođe prema planu, ovaj bi način igranja trebao službeno zaživjeti tijekom treće sezone koja kreće krajem rujna
Vrlo burna povijest Bungieja, obilježena velikim hitovima, spala je na jedan jedini naslov – Marathon. Spomenuta PvP pucačina zaživjela je u ožujku ove godine, a netom nakon izlaska Bungie je najavio kako prestaje s daljnjim razvojem nadogradnji za Destiny 2, koji im je do tada bio primarni projekt, te da će novi sadržaji objavljeni u lipnju ujedno biti i posljednji.
Kako znamo, ova svojevremeno hvaljena pucačina došla je na zao glas jer developeri nisu ozbiljno doživljavali povratne informacije igrača, kao i zbog loših poslovnih odluka, pa se Bungie svim silama trudi održati Marathon na životu i udovoljiti igračima.
Jedan od zahtjeva koji se provlači kroz medije i društvene mreže od same pojave Marathona jest uvrštavanje PvE načina igranja, čijoj je izradi Bungie pristupio vrlo brzo nakon lansiranja igre, a igrači će ga moći isprobati već idući tjedan. Naime, kako stoji u objavi na službenim stranicama developera, testiranje eksperimentalnog PvE načina igranja nazvanog Vault Breaker kreće s nadogradnjom 1.1.5 koja će biti objavljena 21. srpnja.
Testiranje bi trebalo trajati dva tjedna, odnosno do 4. kolovoza, a igračima će ponuditi "roguelite PvE iskustvo s progresivnim napretkom" koje će biti moguće iskusiti solo, u paru ili u tročlanim timovima. Ukoliko se testiranje pokaže uspješnim i Vault Breaker se svidi igračima, finalna bi verzija trebala zaživjeti u trećoj sezoni Marathona koja počinje 22. rujna.