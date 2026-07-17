Bungie idući tjedan kreće s testiranjem PvE načina igranja u Marathonu

Vrlo burna povijest Bungieja, obilježena velikim hitovima, spala je na jedan jedini naslov – Marathon. Spomenuta PvP pucačina zaživjela je u ožujku ove godine, a netom nakon izlaska Bungie je najavio kako prestaje s daljnjim razvojem nadogradnji za Destiny 2, koji im je do tada bio primarni projekt, te da će novi sadržaji objavljeni u lipnju ujedno biti i posljednji.

Kako znamo, ova svojevremeno hvaljena pucačina došla je na zao glas jer developeri nisu ozbiljno doživljavali povratne informacije igrača, kao i zbog loših poslovnih odluka, pa se Bungie svim silama trudi održati Marathon na životu i udovoljiti igračima.

Jedan od zahtjeva koji se provlači kroz medije i društvene mreže od same pojave Marathona jest uvrštavanje PvE načina igranja, čijoj je izradi Bungie pristupio vrlo brzo nakon lansiranja igre, a igrači će ga moći isprobati već idući tjedan. Naime, kako stoji u objavi na službenim stranicama developera, testiranje eksperimentalnog PvE načina igranja nazvanog Vault Breaker kreće s nadogradnjom 1.1.5 koja će biti objavljena 21. srpnja.

Testiranje bi trebalo trajati dva tjedna, odnosno do 4. kolovoza, a igračima će ponuditi "roguelite PvE iskustvo s progresivnim napretkom" koje će biti moguće iskusiti solo, u paru ili u tročlanim timovima. Ukoliko se testiranje pokaže uspješnim i Vault Breaker se svidi igračima, finalna bi verzija trebala zaživjeti u trećoj sezoni Marathona koja počinje 22. rujna.