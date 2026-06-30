Call of Duty: Modern Warfare 4 dolazi na Xbox Game Pass – ali tek godinu dana nakon izlaska

Posljednja dva nastavka serijala Call of Duty pojavila su se na dan izlaska i na Xbox Game Passu, bez dodatnih troškova za pretplatnike, no ovogodišnje izdanje neće slijediti tu politiku

Microsoftov Xbox Game Pass, odnosno PC Game Pass, servis je koji uz prodaju igara nudi i nekoliko razina pretplate, omogućujući igračima pristup velikom katalogu naslova dokle god traje pretplata. Ponuda nije ograničena samo na starije igre, već je putem Game Passa moguće zaigrati i potpuno nove naslove već prvog dana izlaska.

Tako smo, primjerice, 2024. godine mogli igrati Call of Duty: Black Ops 6, odnosno 2025. godine Black Ops 7, bez dodatnih troškova od samog dana izlaska, što je bila više nego dobra ponuda za igrače koji nisu planirali provesti mjesece u multiplayeru.

S poslovne strane, bio je to svjestan rizik. Procjenjuje se da je Activision, a time i Microsoft kao vlasnik Activision Blizzarda, zbog izlaska Black Opsa 6 na Game Passu već prvog dana tijekom prve godine uprihodio oko 300 milijuna dolara manje nego što bi zaradio da igra nije odmah bila dostupna pretplatnicima.

Zbog toga je još u travnju najavljeno da ovogodišnje izdanje, Call of Duty: Modern Warfare 4, neće slijediti dosadašnju praksu, što je sada potvrđeno novom marketinškom kampanjom.

Call of Duty is running ads for Modern Warfare 4 that specifically state the game is "not on Xbox Game Pass" to avoid players who are assuming it will be after the last two years pic.twitter.com/op3ReUjbAb — CharlieIntel (@charlieINTEL) June 29, 2026

Kampanja pritom jasno ističe da Modern Warfare 4 pri izlasku neće biti dostupan putem Game Passa. Prema dostupnim informacijama, igra bi se ipak trebala pojaviti u sklopu pretplate, ali tek godinu dana nakon izlaska. Za ljubitelje serijala to zasigurno nije privlačna opcija, pa će mnogi radije kupiti igru i zaigrati je odmah.