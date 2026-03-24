Cat Parents na listu želja stavilo preko 100.000 igrača u samo tri dana nakon najave

Krajem prošlog tjedna razvojni tim Gaze In Games najavio je Cat Parents, simulator spašavanja mačaka lutalica, kako ga nazivaju. Iako bez neke posebne promocije, spomenuti naslov u samo tri dana nakon najave na liste želja stavilo je preko 100.000 korisnika Steama, čime je zapeo za oko još širem krugu igrača.

Cat Parents stavlja nas u ulogu ljubitelja mačaka koji po gradu sakuplja lutalice, odvodi ih u svoj dom, brine o njima, liječi ih i u konačnici ih prepušta odgovarajućim udomiteljima.

Kako bi se ovi simpatični podstanari osjećali sigurno, morat ćemo preurediti naše domove izgradnjom penjalica, tunela i raznih drugih elemenata, ukrasiti i proširiti naš prostor i stvoriti opuštajuću atmosferu kako za naše ljubimce, tako i za nas same.

U opisu igre navodi se kako će igra podržavati kooperativno igranje koje će igračima omogućiti spašavanje mačaka s prijateljima, dijeljenje odgovornosti i resursa, kao i zajedničku brigu o okruženju u kojem se nalaze.

Direktorica Gaze In Gamesa, Solvita Zacha, na svom je profilu LinkedIna objavila kako je toliki interes za igru uistinu nevjerojatan, tim više što je riječ o projektu koji nastaje iz višegodišnjih snova i strasti, ali to povlači i veliku odgovornost prema igračima.

Iako točan datum izlaska nije objavljen, na stranicama Steama stoji kako na Cat Parents ne bismo trebali predugo čekati, no nitko vam ne brani da ga već danas stavite na listu želja.