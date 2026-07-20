Četvrta sezona Battlefielda 6 kreće sutra, a Top Gun slijeće sredinom kolovoza

Electronic Arts i Battlefield Studios ove su vruće ljetne dane odlučili dodatno začiniti pokretanjem četvrte sezone u Battlefieldu 6. Spomenuta kreće već sutra, 21. srpnja, a kao glavnu značajku autori ističu najveću mapu do sada, Tsuru Reef. Spomenuta je smještena na Pacifiku, čime su stvoreni preduvjeti za masivno pomorsko i zračno ratovanje koje će ugostiti i nosače zrakoplova s operativnim poletno-sletnim palubama te predstaviti dinamički sustav valova, čime se developeri posebno ponose.

U drugoj fazi, koja započinje 18. kolovoza, u svijet Battlefielda 6 dolazi Top Gun, točnije zrakoplovi i likovi iz filmskog hita Top Gun: Maverick. Dakako, Tom Cruise je prevelik zalogaj čak i za Electronic Arts, no u igri će se pojaviti poručnik Bradley "Rooster" Bradshaw, poručnik Robert "Bob" Floyd i admiral Solomon "Warlock" Bates, koje će stasom i glasom predstaviti originalni glumci Miles Teller, Lewis Pullman i Charles Parnell.

Top Gun bez zrakoplova je kao ćevapi bez luka, pa će igrači dobiti priliku poletjeti u F/A-18 Super Hornetu i F-14 Tomcatu, a usporedo s ovim crossoverom u igru stiže i redizajnirana mapa Wake Island. Riječ je o prvom dodiru starijih igrača sa serijalom Battlefield s obzirom na to da je bila središte multiplayer demo inačice Battlefielda 1942 davne 2002. godine te se kasnije pojavljivala u više ili manje dorađenim oblicima u nekolicini nastavaka ovog serijala. Finale četvrte sezone nosi naziv Tidal Strike i kreće 15. rujna s nizom događaja i nagrada za igrače koji su izvršavali ugovore i izazove.