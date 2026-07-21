CoD: Modern Warfare 4 multiplayer bete zakazane za posljednje vikende u kolovozu

Activision će i ove godine provesti dva kruga testiranja novog Call of Dutyja, jedan za igrače koji su se već predbilježili i drugi za sve znatiželjnike

Prema ustaljenom rasporedu, Activision i ove godine sprema novi nastavak FPS serijala Call of Duty koji nosi podnaslov Modern Warfare 4. Kako znamo, Call of Duty: Modern Warfare 4 krenut će u prodaju 23. listopada, dok je kraj kolovoza rezerviran za beta testiranja multiplayer komponente koja će se odvijati tijekom posljednja dva vikenda spomenutog mjeseca.

Prvo testiranje namijenjeno je igračima koji unaprijed rezerviraju svoj primjerak, a zanimljivost je da su, umjesto standardna četiri dana, dobili još jedan dodatni dan za testiranje. To im jamči igranje istog dana kada kreće i Call of Duty Next livestream, odnosno stream igre od strane poznatih streamera koji su ranijih godina imali privilegiju testirati igru dan ranije od ostalih igrača.

Prvi beta vikend traje od 21. do 25. kolovoza, a namijenjen je igračima na PC-ju, PlayStationu 5 i Xboxu Series X|S, dok oni koji su se predbilježili za verziju igre za Switch 2 neće dobiti priliku zaigrati je u spomenutom razdoblju.

No zato hoće tijekom drugog vikenda koji je namijenjen svima, odnosno riječ je o javnoj beti, a igrači će moći krenuti s igranjem 28. kolovoza i stjecati dojmove do 1. rujna. S obzirom na to da smo nedavno pisali kako Call of Duty: Modern Warfare 4 neće biti dostupan pretplatnicima Game Passa od prvog dana, ne čudi da je ta verzija za PC i Xbox isključena i iz testiranja za igrače s predbilježbama tijekom prvog beta vikenda. Dodatne, iako ne pretjerano opsežne, detalje o ovom testiranju potražite na službenom blogu igre.