Company of Heroes 3: Final Stand krenuo u prodaju, igrači nisu sretni

Ekipa Relica objavila je Company of Heroes 3: Final Stand, samostalnu igru koja u poznatu RTS formulu uvodi roguelite elemente i obranu od valova protivnika

Damir Radešić četvrtak, 30. srpnja 2026. u 18:15

Relic je davnih dana ostao bez izdavača i samim time značajne financijske potpore za svoje projekte, što je vidljivo i po prodaji preskupih i sadržajno presiromašnih DLC-ova koje nude za Company of Heroes 3. Zbog takve su politike već odavno došli na loš glas, a jučerašnjim izlaskom samostalnog spin-offa Company of Heroes 3: Final Stand svakako će navući bijes velikog dijela igrača koji su ih sve do sada branili.

Sama ideja roguelite kooperativnog igranja protiv nadirućih valova protivnika pod kontrolom računala nije nimalo loša, ali autori su napravili nekoliko pogrešnih koraka koje im zajednica neće olako oprostiti.

Kako smo pisali prilikom najave, Company of Heroes 3: Final Stand igračima daje izbor jedne od četiri vojne frakcije, dvije savezničke i dvije njemačke, uz roguelite sustav napretka i trajnih nadogradnji tijekom igranja. Uz to, kreirano je pet posebnih mapa koje odgovaraju ovakvom načinu igranja i koje se u strateškom pogledu mijenjaju ovisno o nasumičnim događajima. Dodano je i 36 bossova, odnosno jačih jedinica s posebnim sposobnostima, a prema riječima autora, ovo je izdanje moguće igrati bez prethodnog predznanja i iskustva sa serijalom Company of Heroes.

Sve to na papiru zvuči solidno, ali ako bacimo pogled na komentare prvih igrača, točnije najvećih fanova ove franšize koji su Company of Heroes 3: Final Stand kupili odmah po izlasku ili putem predbilježbe, Relic je ponovno zabrljao. U prvom redu, cijena od gotovo trideset eura (nekoliko eura manje jer je igra povodom izlaska na popustu od deset posto) nimalo ne odgovara količini sadržaja, a zamjerke idu i na račun kooperativnog igranja, odnosno podrške za samo dva igrača.

Uz to, ne postoji nikakav sustav stvaranja partija, već kooperativno možete igrati samo s prijateljima i poznanicima koje izravno pozovete, pod uvjetom da su kupili igru. U svakom slučaju, veliki minus za Relic, a naše mišljenje o Company of Heroes 3: Final Stand objavit ćemo u danima koji slijede.

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

-10% + POKLON

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 ima snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2069,99 € 2299,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

-10% + POKLON

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1069,99 € 1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

-100 € + POKLON

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1299,99 € 1399,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

-9%

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 s Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a nudi brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

569,98 € 629,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop LENOVO Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 kombinira AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 ističe se po snažnim performansama uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ima Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

JBL Stage zvučnici i AV receiveri na akciji -30%.

Iskoristi akciju!

Nova generacija JBL Stage zvučnika stvorena za ljubitelje kućnog kina i glazbe.

Kupi

Premium industrijski dizajn.

Akcija

HARMAN KARDON Citation ONE DUO MKIII

Bežicni Hi-Fi zvucnik sa premium industrijskim dizajnom, Wi-Fi, Bluetooth, Chromecast, Google Assistant, kontrole na dodir, snaga 40W, mogucnost uparivanja za stereo zvuk, Google Home aplikacija, HD audio streaming 24Bits/96Khz.

399 € 448 € Akcija

Pravi britanski audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni Hi-Fi monitor s 5" Falcon B110 bas jedinicom i SEAS visokotoncem pruža prirodan, detaljan zvuk i širok frekvencijski raspon od 40 Hz do 25 kHz. Elegantna završna obrada u prirodnom drvenom furniru.

1.979 € 2.999 € Akcija

Podignite svoj kućni audio na novu razinu.

Akcija

JBL Stage 280F

Snažni 2.5-smjerni zvučnik s dvostrukim 8" Polycellulose wooferima, HDI™ horn visokotoncem i preciznom skretnicom pruža dinamičan, detaljan zvuk. Podržava Dolby Atmos nadogradnju uz kompatibilnost s 240H Atmos modulom.

979 € 1.389 € Akcija

Nasljednik legendarnih Speaker Box 5 zvučnika.

Akcija

PRO-JECT SPEAKER BOX 5 E

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks zvučnik s 5" fiberglass bas/srednjetonskom jedinicom i 1" svileno-kupolastim visokotoncem pruža čist, detaljan zvuk i odličnu dinamiku. Idealan za Hi-Fi sustave manjih prostora.

279 € 399 € Akcija