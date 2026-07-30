Company of Heroes 3: Final Stand krenuo u prodaju, igrači nisu sretni

Relic je davnih dana ostao bez izdavača i samim time značajne financijske potpore za svoje projekte, što je vidljivo i po prodaji preskupih i sadržajno presiromašnih DLC-ova koje nude za Company of Heroes 3. Zbog takve su politike već odavno došli na loš glas, a jučerašnjim izlaskom samostalnog spin-offa Company of Heroes 3: Final Stand svakako će navući bijes velikog dijela igrača koji su ih sve do sada branili.

Sama ideja roguelite kooperativnog igranja protiv nadirućih valova protivnika pod kontrolom računala nije nimalo loša, ali autori su napravili nekoliko pogrešnih koraka koje im zajednica neće olako oprostiti.

Kako smo pisali prilikom najave, Company of Heroes 3: Final Stand igračima daje izbor jedne od četiri vojne frakcije, dvije savezničke i dvije njemačke, uz roguelite sustav napretka i trajnih nadogradnji tijekom igranja. Uz to, kreirano je pet posebnih mapa koje odgovaraju ovakvom načinu igranja i koje se u strateškom pogledu mijenjaju ovisno o nasumičnim događajima. Dodano je i 36 bossova, odnosno jačih jedinica s posebnim sposobnostima, a prema riječima autora, ovo je izdanje moguće igrati bez prethodnog predznanja i iskustva sa serijalom Company of Heroes.

Sve to na papiru zvuči solidno, ali ako bacimo pogled na komentare prvih igrača, točnije najvećih fanova ove franšize koji su Company of Heroes 3: Final Stand kupili odmah po izlasku ili putem predbilježbe, Relic je ponovno zabrljao. U prvom redu, cijena od gotovo trideset eura (nekoliko eura manje jer je igra povodom izlaska na popustu od deset posto) nimalo ne odgovara količini sadržaja, a zamjerke idu i na račun kooperativnog igranja, odnosno podrške za samo dva igrača.

Uz to, ne postoji nikakav sustav stvaranja partija, već kooperativno možete igrati samo s prijateljima i poznanicima koje izravno pozovete, pod uvjetom da su kupili igru. U svakom slučaju, veliki minus za Relic, a naše mišljenje o Company of Heroes 3: Final Stand objavit ćemo u danima koji slijede.