Crimson Desert zaigralo preko pet milijuna igrača

Reakcije developera na povratne informacije igrača i mnogo truda dovele su Crimson Desert u red te je spomenuti RPG od prosječne igre postao iznimno poželjna zanimacija

Prije mjesec dana na sceni se pojavio Crimson Desert, ambiciozni RPG ekipe Pearl Abyssa koji je, unatoč gomili sadržaja, stigao s nekim spornim mehanikama koje se igračima nisu svidjele. I sami smo mu u našem osvrtu dali ne baš sjajnu ocjenu, što je bila posljedica igranja verzije prije samog izlaska, nakon koje su uslijedile uistinu brze i značajne nadogradnje zbog kojih je Crimson Desert vrlo brzo dogurao do milijunskih prodajnih rezultata.

Prema jučerašnjoj objavi na X-u, igra trenutno bilježi preko pet milijuna prodanih primjeraka, što je uistinu impresivan rezultat za naslov koji je startao prilično loše.

#CrimsonDesert has sold through over 5 million copies worldwide!

— Crimson Desert (@CrimsonDesert_) April 15, 2026

Ipak, ono što je impresivnije jest činjenica da su i mišljenja igrača postala daleko pozitivnija nego što su bila na početku. Naime, nakon izlaska, nešto manje od 70 posto igrača na Steamu imalo je pozitivno mišljenje o igri, da bi danas čak 86 posto onih koji su odlučili ostaviti svoj komentar, Crimson Desert nahvalilo.

Ovakav prevrat nije došao preko noći, već su developeri morali jako zasukati rukave i, prema povratnim informacijama, vršiti neke preinake, poput ugađanja težine bosseva i uvođenja fiksnog inventara, što su dijelovi i mehanike koje smo spomenuli među zamjerkama.

Ruku na srce, ovakve propuste su i sami mogli odavno riješiti, čime bi izbjegli početno razočaranje prvih igrača i slabije kritike, no kako god bilo, čestitke developerima na prodajnim rezultatima i na činjenici da su na obostrano zadovoljstvo slušali glas javnosti i djelovali u skladu sa zahtjevima.