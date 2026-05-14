Croteam najavio treće poglavlje avanturističkog serijala The Talos Principle

Nakon iznimno uspješna prva dva izdanja The Talos Principlea, koja su nahvalili i kritičari i igrači, autori su najavili kako rade na trećem i ujedno završnom poglavlju ovog serijala. Dakako, riječ je o proslavljenoj domaćoj ekipi Croteam koja potpisuje franšizu Serious Sam, a sudjelovala je i u brojnim manjim domaćim projektima. S The Talos Principleom 3 namjeravaju igračima pružiti zadovoljavajući završetak ove priče o životu, smrti i ljudskoj vrsti općenito te odgovoriti na brojna pitanja kroz nove izazove koji nas očekuju.

Kako se navodi u opisu, igrači će se probuditi iz nemirnog sna i naći u neobičnom svijetu prepunom ruševnih hramova i napuštenih znanstvenih postaja. U njemu zakoni fizike ne vrijede na klasičan način kao u stvarnom svijetu, što će biti podloga za čitav niz izazovnih zagonetki koje ćemo proživjeti kao istraživač i na taj način ujedno otkriti povijest svijeta koji su ljudi izgradili.

Za scenarij su zaduženi Jonas Kyratzes, Verena Kyratzes i Tom Jubert, pisci koji su za svoje umijeće u drugom poglavlju primili brojne hvalospjeve, dok novu, ali prepoznatljivu glazbenu podlogu potpisuje Damjan Mravunac. Prema dostupnim informacijama, The Talos Principle 3 očekujemo iduće godine u verzijama za PC i PlayStation 5.