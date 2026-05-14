Croteam najavio treće poglavlje avanturističkog serijala The Talos Principle

Ekipa Croteama najavila je The Talos Principle 3, po njihovim riječima veliki završetak ove avanturističke sage koji će odgovoriti na brojna zaostala pitanja uz nove izazove

Damir Radešić četvrtak, 14. svibnja 2026. u 11:00

Nakon iznimno uspješna prva dva izdanja The Talos Principlea, koja su nahvalili i kritičari i igrači, autori su najavili kako rade na trećem i ujedno završnom poglavlju ovog serijala. Dakako, riječ je o proslavljenoj domaćoj ekipi Croteam koja potpisuje franšizu Serious Sam, a sudjelovala je i u brojnim manjim domaćim projektima. S The Talos Principleom 3 namjeravaju igračima pružiti zadovoljavajući završetak ove priče o životu, smrti i ljudskoj vrsti općenito te odgovoriti na brojna pitanja kroz nove izazove koji nas očekuju.

Kako se navodi u opisu, igrači će se probuditi iz nemirnog sna i naći u neobičnom svijetu prepunom ruševnih hramova i napuštenih znanstvenih postaja. U njemu zakoni fizike ne vrijede na klasičan način kao u stvarnom svijetu, što će biti podloga za čitav niz izazovnih zagonetki koje ćemo proživjeti kao istraživač i na taj način ujedno otkriti povijest svijeta koji su ljudi izgradili.

Za scenarij su zaduženi Jonas Kyratzes, Verena Kyratzes i Tom Jubert, pisci koji su za svoje umijeće u drugom poglavlju primili brojne hvalospjeve, dok novu, ali prepoznatljivu glazbenu podlogu potpisuje Damjan Mravunac. Prema dostupnim informacijama, The Talos Principle 3 očekujemo iduće godine u verzijama za PC i PlayStation 5.

