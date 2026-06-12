Dead by Daylight najigranija je horor igra u povijesti, tvrde developeri

Deset godina nakon izlaska popularnost Dead by Daylighta konstantno raste, a trenutno ga igra više od milijun igrača dnevno

Damir Radešić petak, 12. lipnja 2026. u 12:00

Ekipa Behaviour Interactive pohvalila se kako je njihov Dead by Daylight postao najigraniji horor naslov u povijesti, ne računamo li kompletne serijale, s obzirom na to da Capcomov Resident Evil ili Konamijev Silent Hill sigurno bilježe veći broj igrača ako uzmemo u obzir sve nastavke.

Dead by Daylight pojavio se prije deset godina i, prema podacima developera, dosad ga je ukupno zaigralo više od 70 milijuna igrača, dok ga na dnevnoj bazi igra više od milijun ljudi na svim platformama na kojima je dostupan.

Gledamo li konkretnije podatke, Dead by Daylight se devet godina zaredom na Steamu nalazio među petnaest najprodavanijih izdanja na godišnjoj razini, a statistike portala SteamDB govore da mu popularnost i dalje raste te da ga samo putem Valveove platforme istovremeno igra oko 70.000 korisnika.

Kada je riječ o zaradi, developeri navode da je ona u proteklih godinu dana porasla za više od 50 posto. Također ističu da je tim koji je 2016. godine, kada je Dead by Daylight lansiran, brojao tridesetak ljudi danas narastao na više od 500 zaposlenika koji rade isključivo na toj igri, dok je na ostalim projektima Behaviour Interactive angažirano još oko 700 osoba.

Veliku popularnost i dug životni vijek Dead by Daylight može zahvaliti stalnim nadogradnjama kojima developeri osvježavaju igrivost, ali i suradnji s brojnim drugim horor franšizama. Tako su tijekom godina u igri gostovali likovi iz serijala Friday the 13th, Resident Evil, Alien, Halloween, Stranger Things i mnogih drugih.

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