Demo domaće igre SHROT dostupan dva dana nakon prvotno planirane objave

Prije dva dana pisali smo kako će demo domaće igre SHROT biti dostupan u popodnevnim satima 8. lipnja, no autori su otkrili kritični bug zbog čega su odgodili njegovo objavljivanje

S obzirom na to da na Steamu traje tjedan igara koje potpisuju timovi iz Hrvatske, na što smo vas jučer podsjetili, ekipa ANIQ-a iz Poduzetničkog inkubatora PISMO powered by A1 odlučila je iskoristiti tu priliku kako bi igračima predstavila svoj novi FPS znakovitog imena SHROT.

Doduše, ne u punoj verziji koju očekujemo tek iduće godine, već putem demo inačice koja je trebala postati dostupna u ponedjeljak, 8. lipnja 2026. godine u 19 sati po hrvatskom vremenu. Nažalost, stvari nisu išle prema planu jer je jedan od testera neposredno prije objave otkrio kritični bug koji je u potpunosti narušavao igrivost.

„U početku smo vjerovali da ćemo poteškoću uspjeti riješiti vrlo brzo, no pokazalo se da je riječ o znatno složenijem problemu nego što smo prvotno procijenili. Zato smo odlučili odgoditi objavu demo verzije dok ne budemo sigurni da igračima možemo pružiti iskustvo kakvo smo zamislili“, rekao je u jutrošnjem priopćenju Dominik Cvetkovski, direktor ANIQ-a.

U istom priopćenju navodi se i da je demo sada dostupan svima, u što smo se prije pisanja ove objave i osobno uvjerili, te da je njegovo objavljivanje popraćeno prigodnim videom koji donosimo uz ovu vijest.