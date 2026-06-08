Demo domaće igre SHROT izlazi danas u 19 sati na Steamu

Hrvatski studio ANIQ iz Poduzetničkog inkubatora PISMO powered by A1 službeno je potvrdio da demo inačica njihovog „boomer shootera“ SHROT stiže danas, 8. lipnja 2026. godine u 19 sati po hrvatskom vremenu na Steam, u sklopu događaja Games from Croatia. Demo inačica omogućit će igračima isprobavanje prilagođene razine iz igre, što prema službenim informacijama predstavlja otprilike pola sata igrivosti.

Priča kaže kako se vozač kamiona slavenskog podrijetla, koji je došao u SAD trbuhom za kruhom, našao usred invazije vanzemaljaca. Kako kažu autori, glavni lik nije heroj niti je poseban, već je samo čovjek koji se jednog dana probudio u lošoj situaciji i prihvatio da „uvijek može biti gore“.

Da stvar bude bolja, glas mu je posudio Bloger Krule, popularni hrvatski satiričar, komičar i bloger, u što će se igrači moći uvjeriti tijekom uvoda u demo, kao i prilikom ubijanja neprijatelja, umiranja i drugih humorističnih situacija. Oni koji odluče isprobati igru naići će na nemilosrdan FPS s modernom grafikom koji nastoji odati počast velikanima poput DOOM-a, Duke Nukema i Serious Sama, koji su ujedno bili i inspiracija prilikom njezina stvaranja.

„Htjeli smo napraviti nešto što je jednostavno, smiješno i pomalo prkosi modernom narativu u igrama“, rekao je Dominik Cvetkovski, direktor ANIQ-a. „Htjeli smo ljudima prvenstveno stvoriti osjećaj nostalgije za vremenima kada igre nisu bile toliko ‘woke’ i zabaviti ih kroz ubijanje različitih neprijatelja i smijanje Kruletovim izjavama. Imam osjećaj da je industrija zaboravila da smo mi industrija zabave, a ne propagande“, zaključio je Cvetkovski.