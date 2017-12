Demon's Souls serveri se gase početkom iduće godine

Prva igra za koju je zaslužan razvojni tim From Software izašla je krajem 1994. godine, a nekim su igračima na zapadu postali poznati po svojim akcijskim igrama s mechovima u serijalu Armored Core. Ipak, ono po čemu ih danas igraća zajednica prepoznaje započelo je 2009. godine s akcijskim RPG-om imena Demon's Souls kojeg je režirao Hidetaka Miyazaki. Ova je igra izašla isključivo za PlayStation 3, pokupila brojne nagrade i brzo postala zloglasna zbog svoje težine.

Ono što se igračima i kritičarima sviđalo jesu svijet kojeg je From stvorio i brojne mogućnosti u borbi, a stvar koja se posebno izdvajala jesu online interakcije s drugim igračima - bilo putem direktnog co-opa ili PvP-a, poruka koje drugi igrači ostavljaju i koje vam mogu pomoći i odmoći i duhova drugih igrača koje povremeno možete vidjeti kako trče po svijetu Boletarie. Zbog toga što je taj dio igre bio toliko voljen kod igrača, šteta je što će ta igra uskoro izgubiti cijeli taj aspekt.

Naime, svi izdavači - Sony u Japanu, Atlus u Americi i Bandai Namco u Europi - potvrdili su Tweet koji je rekao da se 28. veljače 2018. godine gase serveri, što znači da više neće biti ni poruka, ni duhova, ni co-opa. Budući da će igra u veljači navršiti devet godina i dostupna je isključivo za PS3, nije neobično da se nitko od izdavača više ne želi nastaviti s podrškom za nju.

After 9 years of reoccurring deaths and frustrations, but just as many triumphs of dedication, Demon's Souls online servers will terminate on February 28, 2018. Play online one last time, and share with us your best Demon's Souls moment! pic.twitter.com/knIgmXLqFW — Dark Souls (@DarkSoulsGame) November 27, 2017

Nakon Demon's Soulsa, From je nastavio sa serijalom i napravio Dark Souls čime je on došao do računala i Microsoftove konzole, Dark Souls 2 na kojem Miyazaki nije radio (što je bilo dosta očito), Bloodborne koji je opet bio ekskluziva za Sonyjevu konzolu i pokupio brojne nagrade za najbolju igru 2015. godine, te Dark Souls 3 koji je navodno posljednji nastavak kojeg From misli napraviti do daljnjeg i čija je priča zaključena DLC-om The Ringed City koji je izašao u krajem ožujka ove godine.

Šteta je što se gase serveri za Demon's Souls, no možda to znači da će From razmotriti reizdanje za aktualne konzole i PC, a ako ništa drugo možemo se nadati da će uskoro objaviti detalje o novom projektu na kojem rade već neko vrijeme. Možda se smiluju za vrijeme PlayStation Experience konferencije koja se održaja 9. prosinca.

Dok se to ne dogodi možete s nama podijeliti svoja iskustva sa serijalom Soulsborne, ako ste ih imali i reći koliko puta ste svoje duše (odnosno Blood Echoes u slučaju Bloodbornea) posijali negdje i gledali u zloglasni sivi ekran s crvenim slovima koja kažu "You died".