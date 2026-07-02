Developeri Windrosea objavili detalje o prvoj velikoj nadogradnji sadržaja

Ashlands je prva velika nadogradnja sadržaja za piratski survival Windrose koja donosi istoimeni novi biom i nastavak glavne priče

Prije nešto više od dva mjeseca, kao i brojni ljubitelji survival igara, zaronili smo u svijet Windrosea, survivala s piratskom tematikom i velikom dozom fantazije koji nas je u nekim segmentima oduševio, a u nekima razočarao, no ukupni dojam ostao je vrlo pozitivan.

Budući da je igra objavljena u sklopu programa ranog pristupa, bilo je jasno da će tijekom razvoja dobivati nove sadržaje. Prva velika nadogradnja nosi naziv Ashlands, a developeri su jučer na službenom Steam blogu otkrili prve detalje.

Ashlands je ujedno i naziv novog bioma koji će proširiti priču igre. Riječ je o području koje je u prošlosti poharala razorna vulkanska erupcija, ostavivši trajne posljedice na okoliš i stanovnike koji ondje pokušavaju preživjeti. Igrače očekuje niz novih otoka s dodatnim lokacijama za istraživanje, novi resursi, nacrti te novi protivnici, uključujući i moćnog bossa.

Za ekipu koja se ne boji zasukati rukave i imaju smisla za prostorno planiranje i građevinske radove, autori pripremaju novi niz dekorativnih elemenata kojima će obogatiti ionako bogatu postojeću kolekciju.

Uz novi biom, u planu su i nove klase brodova te niz poboljšanja same plovidbe i pomorskih bitaka, koje bi od igrača trebale zahtijevati više promišljanja tijekom sukoba. Developeri su se osvrnuli i na jednu od najčešćih želja zajednice – uvođenje utjecaja vjetra na plovidbu.

Trenutačno je upravljanje brodovima potpuno arkadno, pa vjetar nema nikakav utjecaj na brzinu ni smjer kretanja. Autori priznaju da razmatraju tu mogućnost, ali ističu kako im je prioritet zadržati plovidbu zabavnom i pristupačnom, bez pretjeranog naginjanja simulacijskim mehanikama.

Najvažnije pitanje – kada će Ashlands biti dostupan – ovoga je puta ostalo bez odgovora. Developeri poručuju da će datum izlaska i dodatne pojedinosti otkriti kada za to budu spremni.