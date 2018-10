DICE iznio plan izdavanja dodatnog sadržaja za Battlefield V

Za manje od mjesec dana izlazi Battlefield V, a razvojni tim DICE je već sada odlučio popričati o sadržajima koji će stizati u tjednima i mjesecima nakon što se igrači dočepaju osnovne igre. Vijest je stigla putem službenih stranica na kojima se objavljuju sve novosti vezane uz svijet Battlefielda, pa ćemo krenuti redom koji stoji u objavi.

Na samom početku stoji kako se osnovna igra sastoji od osam mapa temeljene na raznolikim lokacijama i vremenskim uvjetima, osam uzbudljivih modova, kampanja za jednog igrača u obliku War Stories, širok arsenal oružja, vozila i gadgeta, sustav progresije i podešavanja, specijalizacije za oružja i vozila te "mnogo drugih stvari", a zbog svega toga razvojni tim kaže da ćete imati pune ruke posla.

Ipak, kao što su prije najavljivali, ovo predstavlja samo početak za tu novu pucačinu. Evo kako izgleda pregled dodataka koji su u planu:

I. - Overture

Nakon što igra izađe, u roku od dva tjedna započet će prvo poglavlje u putovanju zvanom Tides of War. Početkom prosinca kreće poglavlje zvano Overture koje će igračima dati pristup Panzerstorm mapi na kojoj su u prvom planu tenkovi. Osim u multiplayeru, tenkovi će biti glavna tema i u War Stories kampanji zvanoj The Last Tiger. Uz to stiže osnovna verzija za Practice Range u kojoj ćete poboljšavati svoje vještine ili se zafrkavati, ako vam je do toga. Također, moći ćete početi s ukrašavanjem vozila, a tim će pripremati tjedna događanja i izazove čije uspješno rješavanje donosi nagrade.

II. - Lightning Strikes

Drugo poglavlje dobilo je ime Lightning Strikes i trajat će od siječnja do ožujka. Tim u ovom poglavlju naglasak stavlja na borbe vozilima i brzom kretanju pješadije, a bit će implementiran i kooperativni mod Combined Arms. U njemu ćete s još tri kompanjona proći kroz nekoliko misija i mapa te se boriti protiv NPC-jeva. Stižu i dva nova moda - promijenjeni Rush mod koji će izbaciti MCOM postaje i ubaciti bombe i Squad Conquest u kojem će sudjelovati maksimalno 16 igrača. Kao i u prijašnjem poglavlju možete očekivati tjedna događanja i nagrade.

III. - Trial By Fire

Posljednje poglavlje koje se spomenulo zove se Trial By Fire i najveći dodatak bit će implementacija battle royale moda Firestorm. Ovaj mod stiže u ožujku, što je vjerojatno kasnije nego što su igrači očekivali. Firestorm je mod na kojem DICE surađuje s timom Criterion Games (serijali Burnout i Need for Speed), a možete očekivati standardno BR iskustvo s malo većim naglaskom na vozila. Uz ovaj mod stiže mapa u Grčkoj, kao i nagrade i događanja spomenuta u prijašnja dva poglavlja.

Battlefield V izlazi 20. studenog

Kako se bude bližio kraj trećem poglavlju EA i DICE će otkrivati informacije o daljnjim planovima, a sada se spominju nove kolacije, oružja i vozila. Battlefield V izlazi 20. studenog za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a ako želite trenutno možete besplatno preuzeti Premium Pass za Battlefield 1 i kupiti originalnu igru po prilično sniženoj cijeni od 4,99 eura u sklopu rasprodaje na Originu. Sve druge informacije o svijetu Battlefielda potražite na službenim stranicama.