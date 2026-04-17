Domaća igra Go Home Annie stigla na PS5, uz veliku nadogradnju za PC verziju

Godinu i pol nakon objave za PC, Go Home Annie: An SCP Game, koju potpisuje domaća ekipa Misfit Village, pronašla je put do PlayStationa 5 uz ažuriranje temeljeno na povratnim informacijama igrača

Psihološki triler Go Home Annie: An SCP Game proizvod je domaće pameti, točnije developerskog tima Misfit Village iz Poduzetničkog inkubatora PISMO powered by A1. Objavljena u studenom 2024. za PC, nedavno je stigla i na PlayStation 5 konzolu, čime je postala prva igra razvijena u inkubatoru dostupna na PlayStation platformi. Istovremeno, PC verzija dobila je veliko besplatno ažuriranje koje donosi novi sadržaj i niz poboljšanja.

Nova nadogradnja usmjerena je na proširenje igranja te doradu iskustva temeljenog na povratnim informacijama igrača. Jedna od ključnih promjena odnosi se na ručnu kameru, koja sada ima znatno veću ulogu i otvara više prostora za istraživanje i interakciju.

Uz to, uveden je novi horor dio s mračnijim okruženjima i izraženijim osjećajem prijetnje. Iako Go Home Annie nije bila zamišljena kao klasična horor igra, novi sadržaj odgovara na očekivanja dijela publike i dodatno produbljuje atmosferu.

Nadogradnja uključuje i opsežna tehnička poboljšanja, uz ispravke više od stotinu grešaka vezanih uz igranje, performanse i vizualni prikaz, a kako kažu u priopćenju, igra sada radi stabilnije na širem rasponu konfiguracija, uključujući i Steam Deck.

Kako ističe Mladen Bošnjak, direktor igre, riječ je o završnom, većem ažuriranju koje objedinjuje početnu viziju tima te promjene proizašle iz povratnih informacija igrača. Izlazak na PlayStation 5 i paralelno veliko PC ažuriranje zaokružuju razvojni ciklus igre i označavaju njezin daljnji iskorak prema široj publici.