Drama se isplatila jer je The Crew 2 dobio izvanmrežni način igranja

Nakon gašenja servera The Crewa, igrači su podigli kuke i motike, što je rezultiralo službenom nadogradnjom koja omogućava mrežno i izvanmrežno igranje The Crewa 2

U travnju prošle godine Ubisoft je odlučio ugasiti servere The Crewa, arkadne simulacije koja im je postala neisplativa. Na kraju krajeva, nastavak je već dugo među nama, baš kao i The Crew Motorfest, no igrači su se pobunili jer je igranje bilo moguće isključivo preko servera - kojih više nije bilo.

Iako je Ubisoft u početku bahato tvrdio da kupci nisu vlasnici proizvoda kojeg kupe, nakon velikog bunta igrača i pokretanja peticije „Stop Killing Games“, u rujnu prošle godine obećali su kako će poraditi na nadogradnjama koje bi trebale omogućiti offline igranje The Crewa 2 i The Crew Motorfesta.

#TheCrew2 Hybrid Mode is now available! 🔥



Play your way, online or offline, with the latest update.



Get all the details in our new article 👉 https://t.co/ECIyM7y5Ln pic.twitter.com/EO1VNfS5RU — The Crew Motorfest (@TheCrewGame) October 16, 2025

U međuvremenu, na scenu je stupio The Crew Unlimited, emulator servera napravljen od strane fanova prvog nastavka serijala, čime je The Crew ponovno moguće igrati, o čemu smo ranije pisali. Ovih je dana Ubisoft objavio „Hybrid Mode“ za The Crew 2, nadogradnju s kojom je i drugo poglavlje igrivo i bez internetske veze.

Prilikom pokretanja igre, ako ne postoji veza prema serverima, The Crew 2 će automatski ući u offline mod u kojem, doduše, nije moguće sudjelovati u multiplayer aktivnostima ni koristiti sadržaje koje su izradili drugi igrači, ali je igra potpuno funkcionalna.

Ako veza ipak postoji, igra će vas ljubazno zamoliti da odaberete želite li igrati offline ili online, što je svakako pohvalno, uz napomenu kako su snimljene pozicije za oba načina igranja odvojene i spremaju se na različita mjesta.

U svakom slučaju, pozitivno je što su igrači dobili ono što su zahtijevali, a i Ubisoft je mogao biti malo fleksibilniji i čitavu stvar odraditi bez tolike višemjesečne drame. Mogućnost offline igranja The Crew Motorfesta još je uvijek u izradi.