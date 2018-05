EA besplatno dijeli They Shall Not Pass ekspanziju za BF1

Prva ekspanzija za Battlefield 1, They Shall Not Pass, besplatna je za preuzimanje putem Origina, objavio je EA. Ovaj dodatak koji je izašao sredinom ožujka prošle godine ubacio je Francuze, četiri nove mape, nekoliko oružja i vozila, a proširen je prošlog ljeta s još dvije dodatne mape.

Oni igrači koji posjeduju samo osnovnu igru već neko vrijeme mogu igrati na mapi Rupture, a od danas u svoju kolekciju mogu besplatno dodati tu ekspanziju. Ako do sada niste kupili Season Pass ili verziju igre koja se zove Revolution, sve što morate napraviti je zaputiti se ovdje i preuzeti They Shall Not Pass.

Battlefield 1 izašao je krajem listopada 2016. godine i za razliku od konkurenta Call of Duty koji je te godine otišao u budućnost, EA DICE se vratio u Prvi svjetski rat. Taj je potez jako dobro prošao kod igrača, a počele su kružiti glasine kako će se nova igra, koja bi možda mogla stići ove godine, prebaciti u razdoblje najvećeg ljudskog sukoba kojeg su igre obradile mnogo puta. Uz Drugi svjetski rat spominje se, naravno, i Battle Royale mod, kao i nasumično generirane kooperativne misije.

Sljedeća velika nadogradnja za Battlefield 1 će izaći u lipnju, a tim je već pričao o ubacivanju 40v40 moda u kojem osvajate sektore na mapama Giant's Shadow, Prise de Tahure, Lukow Pass, River Somme i Zeebrugge kojeg će moći zaigrati i oni koji imaju samo osnovnu verziju igre. Više detalja o nadogradnji Shock Operations pronaći ćete ovdje, a ako želite saznati nešto više o Battlefieldu 1 posjetite službene stranice.