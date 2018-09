EA DICE objavio više detalja za Battlefield V battle royale

Prošlo je par dana otkad je DICE pripremio novi trailer za Battlefield V u kojem se mogao vidjeti battle royale mod. Razvojni tim mu je dao ime Firestorm i zamislio je da u njemu sudjeluje 64 igrača koji će biti raspoređeni u 16 timova i koji će se boriti na najvećoj mapi u serijalu Battlefield. Sada su putem objave na službenim stranicama odlučili malo detaljnije pojasniti kako bi to sve trebalo izgledati.

Za početak, s DICE-om na ovom modu surađuje razvojni tim Criterion Games, poznat po radu na serijalu Burnout. Budući da je velik fokus u ovom modu stavljen na vozila, nije neobično da će im pomagati tim kojeg igrači povezuju s razbijanjem automobila na spektakularne načine. Samo bojište na kojem ćete pokušati sa svojim timom ostati živi okruženo je vatrom i morat ćete paziti da vas ona ne proguta.

Vozila će imati veliku ulogu i moći ćete eliminirati neoprezne protivnike tenkovima ili ćete se moć koristiti transportna vozila kako biste što dulje preživjeli. Osim toga DICE napominje kako će surađivanje biti veoma važno jer ćete, kao i u Conquest modu, rješavati razne zadatke kako biste si osigurali bolju opremu, oružja i vozila i time naravno povećati šanse da vaš tim bude na vrhu.

EA je za kraj ubacio posebnu ponudu za one koji će kupiti igru prije nego što ona izađe i nazvao ju Firestorm Ranger Set. On uključuje posebnu opremu koju ćete osim u Firestormu moći koristiti i u ostatku igre, a sastoji se od par kozmetičkih dodataka i MKIII(S) Elite Combat Dagger.

Battlefield V je trenutno u fazi otvorenog beta testiranja koje traje do 11. rujna, pa ako niste, još uvijek stignete isprobati najnoviju igru u ovom FPS serijalu. Datum izlaska pomaknut je za mjesec dana na 20. studeni, a tada će igra izaći za PC, PlayStation 4 i Xbox One. Hoće li Firestorm biti odmah dostupan, zasad se još ne zna, ali sve što je razvojni tim do sada objavio pronaći ćete na službenim stranicama.