Ed Sheeran svojevremeno odbio ponudu da se pojavi u Fortniteu jer ga ne igra

Poznatom pjevaču Edu Sheeranu, kao i njegovim kolegama, ponuđeno je gostovanje u Fortniteu, no nije ga prihvatio jer u toj igri ne uživa, dok je suradnju s Pokémonima osobno inicirao

Prije tri godine popularni pjevač Ed Sheeran objavio je spot za pjesmu Celestial, u kojem se pojavljuju Pokémoni, a zanimljivost je kako je ova suradnja nastala na njegov zahtjev nakon što je odbio gostovati u Fortniteu.

Opće je poznato da Fortnite često surađuje s drugim brendovima, poput Star Warsa, Dragon Balla ili Marvela, i ugošćuje poznate osobe iz svijeta zabave kao što su Sabrina Carpenter, Ariana Grande, Travis Scott i Marshmello, pa su u jednom trenutku pristupili Sheeranovoj diskografskoj kući s prijedlogom da u svijet Fortnitea dovedu i njega.

Nakon što mu je to predloženo, Sheeran je odgovorio kako ne igra Fortnite i smatra da, kad god vidimo njegovo lice uz neki proizvod, želi da to bude uz nešto u čemu stvarno uživa. Primjerice, 2019. godine surađivao je s tvrtkom Heinz koja je objavila limitiranu seriju kečapa pod imenom Edchup jer kečap jednostavno obožava.

No, spomenuo je kako igra Pokémone, pa je na njegovu inicijativu došlo do suradnje s tvrtkom The Pokémon Company te je krajem 2022. objavljena pjesma Celestial kao dio soundtracka za igru Pokémon Scarlet and Violet, uz prigodni spot u kojem se pojavljuju svjetski poznati virtualni ljubimci.