Ekipa Rebelliona radi na hororu Alien Deathstorm, mješavini survivala i pucačine

Alien Deathstorm vodi nas na udaljenu ljudsku koloniju koju je pogodila katastrofalna oluja, a kao da ni to nije dovoljno, pod najezdom je ne baš prijateljskih vanzemaljaca

Razvojni tim Rebellion, autori odličnog Atomfalla, jučer su najavili svoj novi projekt Alien Deathstorm ili skraćeno ADS. Odmah valja razjasniti kako spomenuti naslov nije direktno povezan s poznatom franšizom Alien, već nas u potpuno drugačijoj priči kao inženjerca vodi na udaljeni planet na kojem je ljudska kolonija zahvaćena nezapamćenom olujom praćenom invazijom nepoznatih vanzemaljaca.

S obzirom na to da prava pomoć dolazi tek danima, ako ne i tjednima nakon nas, zadatak nam je obnoviti komunikaciju s kolonijom te pokušati nadvladati izazove koji vrebaju na svakom koraku.

Igra je opisana kao mješavina horora, survivala i pucačine, no dok protiv vanzemaljaca koji će nas pokušati zaskočiti na svakom koraku ima lijeka u vidu nekoliko vrsta oružja, protiv nepovoljnih vremenskih uvjeta treba koristiti mozak i na vrijeme pronaći zaklon kako nas jaki vjetrovi ne bi rastrgali.

Iako je ovaj naslov smješten u daleku budućnost, pri dizajniranju igre autori su uzore našli u retro SF okruženjima iz osamdesetih, pa je, umjesto tapkanja prstima po ekranima, upravljanje računalima i dalje temeljeno na unosu naredbi na mehaničkim tipkovnicama, a slična "zastarjela" tehnologija je vidljiva na svakom koraku. Iako točan datum izlaska još uvijek nije definiran, prema planu bismo Alien Deathstorm trebali zaigrati u neko doba iduće godine.