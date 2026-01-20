Elder Scrolls Online dobiva međuplatformsko povezivanje igrača, ali tek sljedeće godine

Glasine o mogućnosti povezivanja igrača u Elder Scrolls Onlineu bez obzira na platformu pojavile su se prošle godine, a kasnije su nadopunjene potvrdom o mogućnosti napretka na više platformi

Damir Radešić utorak, 20. siječnja 2026. u 08:29

Elder Scrolls Online možda nije popularan kao Guild Wars 2 ili World of Warcraft, ali svakako okuplja velik broj igrača, što je vidljivo i po trudu autora da ga održe svježim. Tome u prilog idu i podaci o 15 milijuna prodanih primjeraka igre te zaradi od dvije milijarde dolara do kraja 2024. godine, od čega velik dio otpada na mikrotransakcije.

Uz redovite nadogradnje sadržaja, tijekom prošlog ljeta je ekipa ZeniMax Online Studiosa u intervjuu za Forbes natuknula kako rade na crossplayu, odnosno opciji zajedničkog igranja igrača bez obzira na platformu koju koriste. Prošli tjedan je na Redditu ova novost potvrđena, iako developeri kažu kako je ne trebamo očekivati ove godine, već iduće.

Uz to, izvršna producentica Susan Kath je u istoj dretvi izjavila kako, uz crossplay, istovremeno rade i na cross-progressionu, odnosno da će igrači moći igrati, primjerice, na PC-ju i nastaviti s napretkom na Xboxu ili PlayStationu, što je svakako velik zahvat koji od programera iziskuje mnogo truda, ali i novca kako bi se prilagodila infrastruktura.

Trenutno nije poznato hoće li time i add-onovi, koji su postali stalni pratitelji MMO-a na PC-ju, raditi na konzolama, kao ni hoće li biti potrebno kupiti verzije za druge platforme ukoliko netko poželi preseliti se s radnog stola na trosjed ili obrnuto, ili će jedna kopija igre biti dovoljna za sve platforme.



