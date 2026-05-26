Epic Games predstavio Unreal Engine 6 kroz novu verziju Rocket Leaguea

Nova verzija Rocket Leaguea koristit će Unreal Engine 6, a u traileru je prikazano koja se poboljšanja mogu očekivati

Epic Games službeno je predstavio Unreal Engine 6, a premijerni prikaz novog enginea stigao je kroz obnovljenu verziju popularne igre Rocket League. Objavu je tijekom Rocket League Championship Series Paris Major događaja potvrdio razvojni studio Psyonix, koji je ujedno prikazao i prvi trailer nadograđene igre.

Prikazani trailer fokusiran je prvenstveno na vizualna poboljšanja, uključujući detaljnije osvjetljenje, refleksije i modernizirani izgled arena i automobila. Iz Epic Games i Psyonix pritom naglašavaju da je sav sadržaj iz trailera renderiran u stvarnom vremenu unutar same igre.

Iako tvrtke zasad nisu detaljno objasnile koje će konkretne tehničke prednosti Unreal Engine 6 donijeti u odnosu na prethodnu generaciju, ovo je prvi javni prikaz bilo koje igre koja koristi novi engine. Uz trailer, Epic Games predstavio je i novi ljubičasti vizualni identitet za Unreal Engine 6.

Iz Epic Gamesa poručuju da ovo označava “novu eru Rocket Leaguea”, no za sada nije poznato kada će ažurirana verzija igre službeno postati dostupna svim igračima.