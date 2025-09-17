Escape from Tarkov uskoro na Steamu, ali samo za nove igrače i one koji ga kupe ponovo

Kako je najavljeno, sredinom studenoga Escape from Tarkov dobiva finalno izdanje koje će biti igrivo putem Steama, ali samo za one koji ga kupe na spomenutom servisu

Escape from Tarkov su tijekom osam godina razvoja obilježili brojni skandali, na što smo se osvrnuli kada smo nedavno pisali o skorom izlasku finalne verzije 1.0. Postojećim igračima koji su kupili igru putem službenih stranica tako će se 15. studenoga pridružiti i oni sa Steama, no veterani neće moći uvrstiti svoju verziju u biblioteke na Steamu, već će je morati kupiti ponovo.

Slaba je utjeha da nakon što to naprave i povežu račun na Steamu s korisničkim računom na Battlestate Gamesu, koji je i nužan da bi Tarkov uopće radio, dobivaju sve beneficije koje ovaj servis nudi, poput dostignuća i sinkronizirane liste prijatelja ili primjerice mogućnosti komentiranja igre u koju su već ranije utukli stotine sati.

Jedina pozitivna stvar u čitavoj priči je ta da stari igrači koji su svojevremeno masno platili neko skuplje izdanje, poput Prepare to Escape ili The Unheard, trebaju samo standardnu inačicu i nakon povezivanja računa bit će im dostupni svi sadržaji iz njih, no opet, novih pedeset eura za nešto što već posjeduju ne zvuči kao poštena ponuda.

Uopće ne sumnjamo da će jedan od ponajboljih „extraction shootera“ današnjice i ujedno igra koja je definirala ovaj FPS podžanr privući mase novih igrača, no oni koji ga igraju već godinama svakako su razočarani ovakvom monetizacijskom politikom, no obzirom na brojne afere vezane uz Escape from Tarkov, sumnjamo da su potpuno iznenađeni.