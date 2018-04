Far Cry 5 ruši prodajne rekorde serijala

Čini se kao da je od druge polovice prošle godine Ubisoftu sve počelo ići od ruke. Nakon što par godina nisu točno znali što bi sa svojim serijalima i igračima su oni već lagano počeli dosađivati, promijenili su poslovni model, uzeli duže vremena za razvoj novih nastavaka i sada uživaju u onome što su postigli.

Sredili su Rainbow Six Siege tako da je unatoč lošem početku postao veoma popularna igra, popravili su The Division, pauza koju su uzeli za Assassin's Creed Origins udahnula je novi život u serijal, a čak je nevjerojatan spoj njihovog serijala Rabbids i Nintendovog Maria u obliku XCOM-a od svih stvari bio velik uspjeh. Činilo se kao da bi i Far Cry 5 mogao osvježiti serijal koji je lagano postao dosadnjikav, a upravo se to i dogodilo.

Na službenom blogu se Ubisoft odlučio pohvaliti brojkama koje je ova igra ostvarila, a imaju i razloga zašto. U prvom tjednu prodaje se Far Cry 5 prodao u više nego dvostruko primjeraka u odnosu na Far Cry 4 (Primal očito ne zaslužuje uopće biti mjerilo iako je novija igra u serijalu), čime se uz to igra postavila na drugo mjesto najuspješnijih launcheva iza The Divisiona, ostvarivši zaradu od 310 milijuna američkih dolara.

Uz rekordnu zaradu stižu naravno i neki drugi rekordi koje je Ubisoft prikazao kroz sljedeću infografiku:

"Ponosan sam na to da su se dugogodišnji rad i strast cijelog tima isplatili i da se iskustvo koje Far Cry 5 pruža svidjelo toliko velikom broju igrača. Počašćeni smo što su igrači objeručke prihvatili Far Cry 5 i zbog toga smo dodatno motivirani da u narednim mjesecima i godinama pružimo podršku Far Cry zajednici", rekao je izvršni producent Dan Hay.

Far Cry 5 nas je po prvi put u povijesti serijala odveo u SAD gdje u saveznoj državi Montana fanatični religiozni kult terorizira lokalno stanovništvo. U pravom američkom stilu, s velikim arsenalom oružja ćemo članovima kulta demonstrirati što mislimo o njihovim običajima, a kome taj aspekt igre nije bitan dočekat će ga ogroman sandbox u kojem se konačno ne morate penjati na tornjeve kako biste otključali dijelove mape.

Ako vas zanima što smo mi imali reći o igri, recenziju možete pročitati ovdje. Far Cry 5 je dostupan za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a sve detalje o njemu možete proučiti na službenim stranicama.