FIFA i Netflix donose službenu igru za nadolazeće Svjetsko nogometno prvenstvo

Uoči Svjetskog nogometnog prvenstva 2026., FIFA i Netflix najavljuju nogometnu simulaciju koja će pretvoriti pametne telefone u kontrolere, a dnevne boravke i televizore u virtualne stadione

Krovna svjetska nogometna organizacija FIFA službeno je potvrdila suradnju s platformom Netflix Games na razvoju nove nogometne simulacije. Igra, koju razvija i izdaje studio Delphi Interactive, bit će dostupna ekskluzivno pretplatnicima Netflixa tijekom ljeta 2026. godine, što je tempirano točno uz početak Svjetskog nogometnog prvenstva koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Ovaj potez označava značajan zaokret u digitalnoj strategiji FIFA-e nakon prekida dugogodišnje suradnje s Electronic Artsom.

U službenoj objavi projekt se opisuje kao "ponovno osmišljena nogometna simulacija fokusirana na pristupačnost i emociju turnira". Za razliku od kompleksnih simulacija na koje su igrači navikli na konzolama, verzija za Netflix bit će optimizirana za brzo učenje i intuitivno igranje. Cilj je omogućiti milijunima obožavatelja diljem svijeta da se uključe u igru "jednim dodirom gumba", bez potrebe za skupim hardverom ili prethodnim iskustvom u igranju sličnih simulacija.

Tehnološka inovacija

Tehnička strana projekta oslanja se na sve širu Netflixovu infrastrukturu za igre. Korisnici će igru tako moći pokretati izravno na svojim televizorima, dok će im pametni telefoni služiti kao bežični kontroleri. Uz mogućnost individualnog igranja, najavljena je i opcije online igranja koje će omogućiti natjecanje s prijateljima.

Alain Tascan, predsjednik odjela za igre u Netflixu, naglasio je kako će Svjetsko prvenstvo 2026. biti ključni kulturni događaj godine, a njihova platforma želi nogomet vratiti njegovim korijenima kroz zabavu dostupnu svima

Dolazak FIFA-ine licencirane igre na streaming platformu mogao bi značajno promijeniti tržišnu dinamiku sportskih videoigara. Budući da će igra biti uključena u standardnu pretplatu na Netflix bez dodatnih troškova, očekuje se velik odaziv publike koja tradicionalno ne kupuje sportske simulacije na konzolama.

Iako je najava izazvala velik interes javnosti, organizatori najavljuju da će potpuna prezentacija mogućnosti igre, kao i njezin službeni naslov, biti objavljeni tek početkom 2026. godine. Isto tako nisu poznati niti tehnički preduvjeti, no napomenuto je da igra neće biti dostupna na svim televizorima i u svim zemljama, već će tu biti određenih ograničenja.