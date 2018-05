For Honor kreće u novu sezonu za deset dana

Nakon što je upravo završio još jedan besplatan vikend za akcijsku igru For Honor, Ubisoft je krenuo s ozbiljnijim pripremama za novu sezonu. Imena Hero's March, radi se o šestoj sezoni za ovu igru koja je od svojeg izlaska sredinom veljače prošle godine doživjela brojne promjene.

Hero's March dodaje novu mapu Beachhead, koja će svim igračima biti dostupna besplatno u svim multiplayer modovima osim Tributea. Heroji Orochi i Peacekeeper dobit će veće preinake, a koje točno, razvojni tim će objaviti malo prije nego što nova sezona započne.Od drugih promjena spominju se Visual Collection koji će igračima omogućiti da lakše prate kozmetičke dodatke koje imaju za likove i novi "Seasonal Event" o kojem će detaljnije popričati prije nego što nadogradnja stigne.

For Honor Season Six započinje 17. svibnja, pa ako želite uskočiti u akciju s Vikinzima, Samurajima i Vitezima to možete napraviti na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One. Kao i za Rainbow Six Siege, Ubisoft je i za ovu svoju igru pripremio Starter verziju koja se prodaje po cijeni od 14,99 eura za sve one koji nisu spremni uložiti 60 eura za običnu verziju ili 100 koja uključuje i Season Pass. Što se nalazi u kojoj verziji možete proučiti ovdje, dok ćete više detalja o samoj igri pronaći na službenim stranicama.