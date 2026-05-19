Fortnite ponovno dostupan na App Storeu u većini zemalja svijeta

Epic Games je objavio da se Fortnite ponovno vratio na App Store u većini zemalja svijeta i to nakon višegodišnjeg pravnog sukoba s Appleom oko pravila i provizija unutar App Storea.

Iz Epica tvrde da je odluka o povratku povezana s aktualnim pravnim pritiscima na Apple u SAD-u, ali i sve većim interesom regulatora u drugim dijelovima svijeta za način na koji Apple naplaćuje naknade unutar svoje trgovine aplikacija. No, usprkos tome, Epic i dalje ne odustaje.

"Nastavit ćemo osporavati Appleove antikonkurentske prakse vezane uz App Store, uključujući zabranu alternativnih trgovina aplikacija i ograničavanje konkurencije u sustavima plaćanja. Diljem svijeta vidimo sve veći pritisak za rješavanje tih praksi, pri čemu su regulatori u Japanu, Europskoj uniji i Ujedinjenom Kraljevstvu već donijeli određene zakone, no Apple ih je iznova zaobilazio kroz upozoravajuće obavijesti, dodatne naknade i zahtjevne uvjete. Vrijeme je da regulatori uistinu provedu zakone kako bi developeri i korisnici diljem svijeta mogli imati koristi od otvorenijeg i pravednijeg mobilnog ekosustava aplikacija", priopćili su iz Epica.

Također navode i da se Fortnite za sada nije vratio na australski App Store. Iako je Epic ondje dobio sudski spor protiv Applea, tvrde da Apple i dalje primjenjuje uvjete koje je sud proglasio nezakonitima. Zbog toga Epic navodi da čeka novu odluku suda ili eventualnu promjenu Appleovih pravila prije povratka igre na australsko tržište.