Forza Horizon 6 ušla među prvih pet najigranijih naslova na Steamu

Ekipa Playground Gamesa je bez ikakve sumnje pogodila ukus igrača sa svježim izdanjem serijala Forza Horizon. Premda su razlike u odnosu na prethodnika relativno male, developeri su očito napravili dovoljan vremenski razmak između dva izdanja da se igrači zažele igrivosti koju pruža.

Dakako, pomogla je i činjenica da konkurencije praktički nema, što se odrazilo i na prodajne rezultate čak i prije službenog izlaska kada smo pisali o rekordnom broju igrača koji su nabavili najskuplje Premium izdanje koje im je omogućilo pet dana ranijeg pristupa igri.

Potpuno očekivano, prvog vikenda otkako je Forza Horizon 6 na tržištu rekordi se ponovno obaraju, pa portal SteamDB bilježi iznimnih 302.645 igrača istovremeno.

Ta je cifra bila dovoljna da ova arkadna jurnjava uleti među prvih pet najigranijih naslova na Steamu, a gledamo li statistike u posljednja 24 sata, od nje su igraniji bili samo Counter-Strike 2, Dota 2 i PUBG: Battlegrounds, koje ionako teško da će neka igra u skorije vrijeme skinuti s trona.

Ponovno valja naglasiti kako ove brojke vrijede samo za verziju igre objavljenu na Steamu te da u statistike nisu uključeni igrači koji je igraju na Xboxu, a sigurni smo da je i broj onih koji u njoj uživaju besplatno putem pretplate na Game Pass prilično visok.